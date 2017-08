Nagy változás jön a pesti belvárosban - bevásárolt a magyar milliárdos

A Bookangel továbbvinné az Alexandra nevet



Június eleje óta nem működik az Alexandra Online webshop , amelynek üzemeltetését új cég veszi át a Matyi családhoz köthető Könyvbazár Kft.-től. Informatikai nehézségek miatt az átállás nem zökkenőmentes, várhatóan szeptember 4-én indulhat újra az alexandra.hu webáruház - tudta meg lapunk Katona Ildikótól, az új üzemeltető Bookangel Kft. tulajdonos-ügyvezetőjétől. A szegedi székhelyű Bookangel a Könyvmolyképző Kiadó Kft.-vel azonos tulajdonosi körhöz tartozik.A könyvkereskedő Bookangel az Alexandra terjesztői hálózatának összeomlásával, a közelmúltban több egykori Alexandra könyvesbolt működtetését is átvette. Összesen kilenc áruház - a budapesti Nyugati téri mellett egy-egy székesfehérvári, szekszárdi, kaposvári, debreceni, salgótarjáni, siklósi, mohácsi és nagykereskedelmi beszállítóként a budapesti MOM parki üzlet - került a Bookangelhez, így hálózatunk 14 üzletre bővült - tette hozzá Katona Ildikó. A Bookangel boltjainak nevéről végleges döntés született, a széles körben ismert márkanév megtartásával az új változat az "Alexandra Könyvszalon" lett (a korábbi elképzelés Alexandra Value volt - a szerk).Ugyanakkor a Matyiék több mint húsz éve alapított könyvkiadója továbbra is Alexandra Kiadó néven működik (a szerk., lásd fenti keretes írást).