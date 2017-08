Nagy változás jön a pesti belvárosban - bevásárolt a magyar milliárdos

Tulajdonost cserélt a tavasszal bedőlt Alexandra könyvesboltlánc Károly körúti ingatlana, az épület új gazdája az egyik leggazdagabb magyar üzletember. Szeptemberben új üzemeltetővel újraindul az alexandra.hu webáruház.

Domokos Erika, 2017. augusztus 30. szerda, 07:08

Új tulajdonosa van az egykor forgalmas Alexandra könyváruháznak otthont adó, valamint a Matyi Dezsőhöz köthető cégek többségének székhelyeként működő budapesti, VII. kerület, Károly körút 3. C. alatti ingatlannak: a Varga Zoltán milliárdos befektetőhöz köthető Media Records Zrt. - tudta meg a Napi.hu.

Varga a követelésvásárlással foglalkozó Asset Credit Pénzügyi Zrt.-n (amelyben Varga tíz társával együtt résztulajdonos) keresztül szerezhette meg az ingatlant, amelyre az OTP Banknak keretbiztosítéki jelzálogjog volt bejegyezve. A követelés engedményezésével kapcsolatban kerestük az OTP-t, illetve Varga Zoltán is; az üzletember később kívánt az ügyben nyilatkozni, míg az OTP banktitokra hivatkozva csak annyit közölt, hogy a pénzintézetnek jelenleg nincs követelése sem az ingatlan korábbi tulajdonosa, a D+T Vagyonhasznosító Kft.-vel, "sem más Matyi Dezsőhöz kapcsolódó céggel szemben".

NAV-szégyenlistás a régi tulajdonos

A frekventált helyen, az Astoriához közel lévő többszintes könyváruház forgalmi értéke szakértők szerint 1-1,5 milliárd forint lehet. Az épület korábbi tulajdonosa - a túl nagyra nőtt, s idén tavasszal padlóra került Alexandra cégcsoportot alapító - Matyi Dezső többségi befolyása alatt álló D+T Kft. volt. (Az Alexandra könyvesboltok többsége bérleményekben működött, ezek az elmúlt néhány hónapban új üzemeltetőkhöz kerültek; a Károly körúti üzlet saját tulajdon volt.) A D+T többmilliárdos tartozást halmozott fel, ellene az elmúlt években többször kezdeményezett végrehajtást az OTP és az adóhivatal is - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A vállalkozás szerepel a NAV 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező vállalkozásokat felsoroló listáján is.

Milliárdos médiavállalkozó az új tulajdonos

A befektetésekkel foglalkozó Varga Zoltán a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosa is, a társaság az Alexandra bolthálózat összeomlását megelőzően kísérletet tett az üzletlánc átvételére, de nem tudott megállapodni az ingatlanok bérbeadóival. Varga vagyonát a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017-es listája 41 milliárd forintra becsülte, ezzel a 20. legmódosabb magyar volt.

Mekkora tartozást halmozott fel a D+T?

Az OTP-nek összesen mintegy hatmilliárd forint erejéig volt keretbiztosítéki jelzálog bejegyezve Alexandra-vagyonelemekre. A hitelek és kölcsönök fedezete a Károly körúti ingatlan, valamint az Alexandra pécsi, Üszögi kiserdő utcai, könyves logisztikai központja (raktár, iroda, porta) voltak. Az utóbbi ingatlan értéke telekkel szakértői becslés szerint jelenleg 1,7-2 milliárd forint lehet.

A D+T utolsó elérhető mérlege 2015-ös az E-beszámoló portálon, ebből kiderül, hogy a kötelezettségállománya az év végén négymilliárd forintra rúgott (amiből 2,5 milliárd forint volt a hosszú lejáratú: beruházási hitel- és kölcsöntartozás, másfél milliárd pedig a rövid lejáratú kötelezettség: szállítói, hitel- és kölcsöntartozás). A kft. évek óta veszteségesen működött, 2015-ben mindössze kétmillió forint bevétele volt, az évet 655 millió forintos veszteséggel zárta. A cég saját tőkéje 2015 végén egymilliárdos mínuszt mutatott.

A Bookangel továbbvinné az Alexandra nevet

Június eleje óta nem működik az Alexandra Online webshop, amelynek üzemeltetését új cég veszi át a Matyi családhoz köthető Könyvbazár Kft.-től. Informatikai nehézségek miatt az átállás nem zökkenőmentes, várhatóan szeptember 4-én indulhat újra az alexandra.hu webáruház - tudta meg lapunk Katona Ildikótól, az új üzemeltető Bookangel Kft. tulajdonos-ügyvezetőjétől. A szegedi székhelyű Bookangel a Könyvmolyképző Kiadó Kft.-vel azonos tulajdonosi körhöz tartozik.A könyvkereskedő Bookangel az Alexandra terjesztői hálózatának összeomlásával, a közelmúltban több egykori Alexandra könyvesbolt működtetését is átvette. Összesen kilenc áruház - a budapesti Nyugati téri mellett egy-egy székesfehérvári, szekszárdi, kaposvári, debreceni, salgótarjáni, siklósi, mohácsi és nagykereskedelmi beszállítóként a budapesti MOM parki üzlet - került a Bookangelhez, így hálózatunk 14 üzletre bővült - tette hozzá Katona Ildikó. A Bookangel boltjainak nevéről végleges döntés született, a széles körben ismert márkanév megtartásával az új változat az "Alexandra Könyvszalon" lett (a korábbi elképzelés Alexandra Value volt - a szerk).Ugyanakkor a Matyiék több mint húsz éve alapított könyvkiadója továbbra is Alexandra Kiadó néven működik (a szerk., lásd fenti keretes írást).