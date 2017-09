Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változások a Keler vezetésében

Új vezetőket neveztek ki a Keler Zrt. rendkívüli közgyűlésén - adta hírül a cég.

A Keler vezetésének átalakításáról döntött a többségi tulajdonos, az MNB a társaság 2017. szeptember 1-jei rendkívüli közgyűlésén. A vállalatot 14 évig irányító vezérigazgató, Dudás György közös megegyezéssel távozik a társaságtól, a tisztséget Mónus Attila veszi át.

Az újonnan kinevezett vezérigazgató 2001 és 2006 között a Keler Nemzetközi elszámolások osztály vezetője volt, a mostani kinevezését megelőzően pedig a Deutsche Bank AG magyarországi fióktelepének letétkezelési szolgáltatásokért felelős vezetőjeként dolgozott.

A magyar tőkepiac egyedüli központi értéktáraként a Keler továbbra is folytatja a szolgáltatások fejlesztését célzó stratégiai modernizációs programját. Ennek elsődleges célja, hogy egy hazai szolgáltatóból innovatív, európai és regionálisan is vezető pozícióban lévő piaci szereplővé váljon - mondta Mónus Attila.

A szeptember elsejei közgyűlés több területet is érintő változásról is döntött. A menedzsmentből távozik Brauner Margit banküzemi igazgató és Katkó András informatikai igazgató, akik hosszú ideje támogatták a távozó vezérigazgató Dudás György munkáját. A Banküzemi igazgatóságot az eddig a Stratégiai és ügyfélkapcsolati Igazgatóságot vezető Szalai Sándor irányítja szeptembertől, aki egyben a Keler általános vezérigazgató-helyettesi posztját is ellátja a jövőben.

Szeptember 1-jétől Mónus Attila munkáját új felső vezetők segítik:

Informatika: Tóth János igazgató és Horváth Károly igazgatóhelyettes

Stratégia és Ügyfélkapcsolatok: Ekler Gergely igazgató és Ágoston István igazgatóhelyettes

Bankbiztonság: Beluzsár Tamás osztályvezető.



A közgyűlési döntésekből adódó átalakítás nem érinti a mindennapi működést, a társaság és a szakmai stáb a jövőben is a korábban meghatározott stratégiai célok elérésén dolgozik - olvasható a közleményben.