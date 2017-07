Nagy zuhanásban az egykori magyar sikerágazat

Folytatódik a hazai könyvkiadók zuhanása és még mindig nem látszik a gödör alja - derül ki az Opten adataiból.

Domokos Erika, 2017. július 5. szerda, 12:13

Az elmúlt öt évben a magyarországi könyvkiadói piac szereplőinek száma és az általuk elért nettó árbevétel is folyamatosan csökkent, a negatív trend tavaly sem tudott megfordulni - nyilatkozta Hantos Zoltán, az Opten céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

Amíg 2012-ben 57 milliárd forintos árbevétel mellett 1746 működő vállalkozás foglalkozott fő tevékenységként könyvkiadással, addig tavaly már csak 1510 piaci szereplő maradt és összárbevételük alig haladta meg a 44 milliárd forintot. A cégek alkalmazotti létszáma a 2012-es 3918 főről, 2016-ra mintegy 1291 fővel csökkent - írta a közleményében az Opten.

Amíg 2012-ben tíz kiadóvállalat ért el egymilliárd fölötti árbevételt az 1746 cégből, addig 2016-ban már csak hét ilyen vállalkozás volt az 1510-ből. A középső árbevétel kategóriába tartozó, 100 millió és 1 milliárd forint közötti árbevételt elérő cégek száma is csökkent a vizsgált időszakban 92-ről 83-ra - ismerteti az adatokat a céginformációs szolgáltató.

Forrás: Opten

Könyvkiadással foglalkozó cégekIdőszak (év)Működő vállalkozások (db)Alkalmazotti létszám (fő)Nettó árbevétel (Md Ft)Felszámolás alá került cégek aránya (%)20121746391857,4343,620131743319354,4711,820141684310152,4031,320151598281348,0241,120161510262744,3350,9

Az árrés a rákfene

A hazai könyvkiadók gazdasági helyzetét alapvetően határozza meg, hogy az ellátási láncban lévő többi szereplőhöz képest mekkora részt tudnak kihasítani az árból. Jelenleg ugyanis, egy könyv fogyasztói árának 50-60 százaléka a könyvterjesztőknél marad, a fennmaradó részen osztozik a szerző, a kiadó és a nyomda.

Ráadásul az utóbbi években több nagy terjesztő cég kiadási tevékenységgel is kezdett foglalkozni, ezzel kiszorítva sok kisebb piaci szereplőt. Sok kiadó helyzete gazdaságilag tarthatatlanná vált, mivel a nagy kereskedelmi láncok vagy le sem szerződnek velük, vagy csak bizományba vesznek át tőlük könyveket. Ebből következően sok vállalkozásnak jelentős kintlévősége halmozódott fel, amely akadályozza működésüket. Az építőiparhoz hasonlóan itt is megjelentek a lánctartozások is, hiszen ha a kiadó nem jut a pénzéhez, ő sem tudja kifizetni a szerzőt és a nyomdát - írta a céginformációs szolgáltató projektmenedzsere.

