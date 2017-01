Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon jó karácsonya volt a boltoknak

A vállalkozások több mint felének nőtt a forgalma tavaly decemberben. A Marketing Commando felmérése szerint főként a hirdetésre is költő kkv-k lettek sikeresek.

A KSH szerdai adataiból az már kiderült, hogy a karácsonyi időszak elején, novemberben a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,5 százalékkal haladta meg az előző évit. A Marketing Commando csütörtökön ismertetett nem reprezentatív kutatásából viszont az is látszik, hogy decemberben is nőtt a forgalma a legtöbb szereplőnek. Főként azoknak, akik hirdettek is.

A kutatásban megkérdezettek 54 százalékának jobb volt a karácsonyi forgalma, mint 2015-ben, míg 35 százalékuknál nem változott ez a szám, és csak 11 százalék zárt rosszabb szezont, mint tavalyelőtt. Wolf Gábor kisvállalati marketingszakértő szerint ez leginkább a javuló gazdasági környezetnek köszönhető.

Az adatokból kiderült, hogy a válaszadók közül azok teljesítettek jobban, akik többet reklámoztak. Az erre jelentősen többet költő vállalkozások 75 százalékának emelkedett az árbevétele, csak 16 százalékuk stagnált és mindössze 7 százalékuknál csökkent ez az arány. A reklámra egyáltalán nem fordító cégek közül csak 36 százalék növelte a forgalmát, a felük (52 százalék) közel azonosan teljesített, mint korábban, 12 százalékuk tapasztalt visszaesést.

A tavalyi karácsonyi időszakban a megkérdezettek 33 százaléka költött többet reklámra, mint korábban. A vállalkozások 30 százaléka ugyanannyit, 27 százalék egyáltalán nem, 11 százalék pedig kevesebbet költött hirdetésre, mint egy éve. A szolgáltatók kevésbé pörögtek rá az ünnepre, 33 százalékuk egyáltalán nem hirdetett az ünnepi időszakban, míg a terméket értékesítőknél ez az arány csak 19 százalék.

A legtöbb kkv maradt a hagyományos online marketingeszközöknél: a Facebookon és az AdWords-ön hirdettek. Wolf az adatok kapcsán elmondta, hogy sokan használják az ingyenes Facebook megosztásokat, amely szerinte kevéssé hatékony és nem fenntartható. Azt is problémásnak tartja, hogy a legtöbb ingyenes eszközöket használó cégnek ez az egyetlen marketing eszköze, ami kockázatos.

A kutatásról A Marketing Commando 2008 óta rendszeresen végez kutatást a kkv-k karácsonyi forgalmának alakulásáról, valamint a marketingtevékenységükről. A válaszadás online kérdőív-kitöltő program segítségével, önkéntes alapon történt. 1707 értékelhető válasz érkezett, mely elsősorban a Marketing Commando követői, azaz a marketing területén az átlagnál jártasabb vállalkozói réteg helyzetét tükrözi. A mintavétel időszaka 2017. január 7-14. A felmérés nem reprezentatív.