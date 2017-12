Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon sok pénz vár a kkv-kra

A vállalkozások és főleg a kkv-szektor szereplői részéről fokozott igény van ma külső forrásokra. Ezzel párhuzamosan a csökkenő kamatmarzsok a banki szereplőket is a minél nagyobb volumen kihelyezésére ösztönzik. A kereslet és a kínálat kiegyenlítődni látszik, így még a vissza nem térítendő és visszatérítendő EU-s támogatások ellenére is számottevő, 10 százalék körüli növekedést mutat a kkv-hitelezés - állapította meg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Egyre optimistábbak a magyarországi kis- és középvállalati (kkv) szektor szereplői, Ugyanakkor látni kell, hogy a pénzügyi válságot ugyan magunk mögött hagytuk, de a válság tanulságait levonták a piaci szereplők, és a pénzintézetek jó időre megtanulták a leckét: megfontoltan viszonyulnak a hiteligényekhez, amit csak a megfelelő fedezet mellett hagynak jóvá -mondta Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója.

Az óvatos optimizmus korszaka jellemző most és a fedezeti háttér továbbra is döntő tényező. Nem véletlen, hogy a Garantiqa Hitelgarancia kezességvállalási állománya a kkv-hitelezés bővülésénél is nagyobb növekedést mutat (mintegy 25 százalékos bővüléssel). Ma már minden hetedik kkv-hitel jön létre a Garantiqa kezességvállalásával.

A kilátások pozitívak, ugyanakkor például a munkaerőhiány az egyik legnagyobb kihívás ma a gazdasági szereplők, és így a kkv-k számára is. A megfelelő munkaerő hiánya kockázatot jelenthet a napi működésre, illetve a fejlesztések és beruházások ütemezésére, míg költség oldalon növekvő bérek csökkenthetik a profitabilitást.

A Garantiqa számára ennek azért van jelentősége, mert e kockázatok növekedése óvatosságra intheti a bankokat, amelyek a kedvező hiteldöntést csak további biztosítékok bevonása mellett hajlandóak meghozni. A vállalkozásoknak ekkor jöhet jól a Garantiqa biztosítékpótló szerepe: kezességvállalásunkkal megvalósulhat az életképes cégek finanszírozáshoz jutása abban az esetben is, ha a hitelfedezetek hiánya meghiúsította, vagy jelentősen megdrágította volna a hitelfelvételt - fogalmazott a vezérigazgató.

Az idén 25 éves Garantiqa Hitelgarancia Zrt. eddigi működése során 400 ezer szerződés keretében, ötezer milliárd forint összegű hitelhez nyújtott kezességvállalást. A cég kezességvállalása segítségével kihelyezett hitelportfólió volumene 2017-ben meghaladja a 670 milliárd forintot, 2021-re pedig az 1000 milliárd fölötti kihelyezés a cél. A vállalkozások számára biztosított kezességvállalások eredményeként évente a Garantiqa a teljes magyar GDP-növekedéshez 0,3 százalékponttal járul hozzá.

A kezességvállalási folyamatokban 2018 januárjától az úgynevezett portfóliógarancia bevezetése jelent új mérföldkövet. Ennek keretében a kezességvállalással kapcsolatos ügyintézés időigénye gyakorlatilag nullára csökken, hiszen a portfoliógarancia keretében a bankok maguk dönthetnek a Garantiqa kezességvállalásának bevonásáról, amelyről csak egy egyszerű adatszolgáltatást kell küldeniük.

A hazai gyakorlatban egyedülálló eljárás bevezetését az Európai Beruházási Alappal még 2017 októberében kötött megállapodás teszi lehetővé: a COSME program keretében körülbelül 3500 hazai kkv juthat összesen mintegy 80 milliárd forintnyi hitelhez a Garantiqa segítségével.

E konstrukcióra nagy volt az igény a kereskedelmi bankok részéről. A COSME Program további előnye, hogy akár 1 milliárd forint összegű hitelek is garantálhatóak, ami elsősorban a fejlesztési hiteleknek kedvezhet. A beruházások ösztönzése az árazásunkban is megjelenik: beruházási hitelekhez nyújtott COSME garancia kezességvállalási díja hitelösszegre vetítve kevesebb mint 1 százalék, annak ellenére, hogy a garancia mértéke akár 90 százalék is lehet.

Címlapkép forrása: Pixabay.com.