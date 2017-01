Napokat bukhat, ha februárban vesz Budapest-bérletet

Míg egy átlagos hónapban harminc vagy harmincegy napig érvényesek a Budapest-bérletek, addig a 28 napos február miatt ugyanannyi pénzért rövidebb ideig lehet tömegközlekedési eszközökön. Több mint 600 forintot is lehet bukni a vásárláson. A rendszer valójában igazságos, mert a hét darab 31 napos hónapért sem kell többet fizetni.

Az 1582-es, XIII. Gergely pápa bevezette naptárreform óta február 28, négyévente pedig 29 napos. Ekkor kezdődött el a nyugati világ kálváriája az eltévesztett dátumokkal, vagy a furcsán megállapított havidíjakkal. Az átlagember a legtöbbször jól jár azzal, hogy három nappal rövidebb időszakért kell fizetni: például, ha a szolgáltatónk számlázási időszaka minden hónapban azonos napon jár le, akkor februárban nem a szokásos 30-31 napos ciklusra számolják ki a költségeit.

Ugyanígy azok is jól járnak, akiknek a munkáltatójuk nem a ledolgozott napok száma szerint, hanem állandó havi bért fizet. A gyakorlatban például idén januárban, ha valakinek hétfőtől-péntekig tart a beosztása, akkor 22 munkanapon kell bemennie a munkahelyére, februárban viszont csak 20 napot kell dolgoznia. Sőt, papíron a rövidebb időszak alatt kevesebb a kiadása is. Egy magyar ember átlagos napi kiadása a KSH 2015-ös adatai szerint megközelítőleg 1800 forint, tehát papíron 3600-5400 forintot spórol.

Viszont sok esetben rajtaveszt, ha februárban rendel meg havi szolgáltatásokat. Így van ez a legtöbb tömegközlekedési vállalatnál is, ahol nem lehet 30 napos bérletet váltani. A havi bérletek többségét úgy állítják ki, hogy az a vásárlás napját követő hónap azonos időpontja előtti napig érvényes. Ha például január 2-án veszi meg, akkor az február 1-ig lesz érvényes, ugyanígy ha február 2-án váltja ki a havi bérletét, az március 1-ig. Előbbi 30, utóbbi 28 napra lesz jó. Egy teljes árú, 9500 forintos havi bérlettel számolva 633 forint a veszteség a februáron.

Harminc nap vs. egy hónap

Sok társaságnál nemcsak havi, hanem fixen 30 napos bérletet is árusítanak. Így például a MÁV-nál a 30 nap valóban egy hónapra érvényes. Még 2008-ban a BKV is megszüntette a havi tételezést, viszont az év februárjában több utas is azt vette észre, hogy 30 helyett 29 napra váltotta meg az utazását.