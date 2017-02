Napvilágra került, ki Magyarország legnagyobb adótartozója - erre nem számított

A NAV új adóslistájára 260 cég és magánszemély neve került fel, náluk összesen 60 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg. A legnagyobb adós egy tejtermékekkel kereskedő, bejrúti offshore cég magyar fióktelepe. A magánszemélyek közt a rekorder 520 millió forint adót nem fizetett be.

Jelenleg egy libanoni offshore cég, az élelmiszeripari nagykereskedő World Exchange SAL Magyarországi Fióktelepe a legnagyobb adótartozó Magyarországon, összesen 5,9 milliárd forint megállapított adóhiánnyal és 12,7 milliárd forint kiszabott bírság- és kamattartozással. A társaság neve háromszor is szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új adóslistáján. Erre azoknak az adózóknak a neve és a címe került fel, amelyeknél az adóhatóság 2016 negyedik negyedévében jogerős határozatban jelentős összegű adóhiányt állapított meg.

A szégyenlistán 260 cég és magánszemély neve olvasható, tőlük összesen 58,4 milliárd forintnyi adót és további 71,5 millió forint jogkövetkezményt (bírság, kamat) hajtana be az adóhivatal. Így az adózók mindösszesen 129,9 milliárd forinttal tartoznak. (Az előző, 2016. harmadik negyedéves NAV-listán ennél kevesebb, 224 nevet soroltak fel, 47,2 milliárd forint adótartozással és 40,5 milliárd forint jogkövetkezménnyel.) A gazdasági társaságok többsége kereskedelemmel foglalkozik, de akad köztük szállítmányozó, örző-védő, vagyonvédelmi, építőipari, és találtunk egy-egy munkaközvetítőt és autókölcsönzőt is. Sok vállalkozás adószámát törölték, és/vagy a céget a bíróság megszűntté nyilvánította, és elindult a kényszertörlési eljárása.

Érdekesség, hogy az éllovas adótartozó World Exchange SAL Magyarországi Fióktelepe fő tevékenysége a tejtermék, tojás és zsiradék nagykereskedelme csakúgy, mint a 2016. harmadik negyedéves lista rekorder adótartozójának, a budapesti Voltim Kft.-nek - az utóbbinál 2,2 milliárd forint adóhiányt és 1,7 milliárd forint jogkövetkezményt állapítottak meg.

Nagykereskedő a Práter utcai panelben

A World Exchange SAL Magyarországi Fióktelepét 2010 októberében 200 ezer forint jegyzett tőkével alapította a bejrúti offshore bejegyzésű anyavállalata - derül ki a Céginfo.hu adataiból. A cég székhelyét egy VIII. kerületi, Práter utcai panelház egyik lakásába jegyezték be. Az online elérhető cégbírósági adatok szerint a társaság csak a 2010-es és 2011-es üzleti évéről adott le beszámolót, de ezekben az években nem volt árbevétele, sem munkavállalója. Az adószámát 2015-ben törölte a NAV, a bíróság 2016-ban megszűntnek nyilvánította, a kényszertörlési eljárása 2017 januárjában indult el.

A magyarországi World Exchange e-mailes elérhetősége a jupiterimpex2010@gmail.com cím volt - ha rákeresünk erre a névre a cégadatbázisban, kiderül, hogy Jupiterimpex Kft. néven is működött egy tejtermék, tojás és zsiradék nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozás. Ezt is 2010-ben alapítottak (egy romániai magánszemély), s néhány év működés után felszámolással megszűnt. A Jupiterimpex és a World Exchange tulajdonosainak egy ideig ugyanaz a magánszemély volt a magyarországi kézbesítési megbízottja. A Jupiterimpex szintén csak 2010-ben és 2011-ben adott le beszámolót, ennek azonban forgalma is volt a papírok szerint: 2010-ben 343 milliós, 2011-ben 12,8 milliárd forintos. Az utóbbi évben 179 milliós adózott eredményt ért el, a kötelezettségállománya meghaladta a hárommilliárd forintot.

Soroksári nő sokkal tartozik

A magánszemélyek közül (akik egyéni vállalkozók is lehetnek) a fővárosi, soroksári lakhelyű Zimmermann Györgyi a legnagyobb adós, vele szemben 520 millió forint adótartozást és további 1,076 milliárd forint bírság- és kamattartozást tart nyilván az adóhatóság. Hogy hogyan jött össze ilyen jelentős adóhiány, nem derül ki az adatokból. A Céginfo.hu adatbázisában Zimmermann Györgyi nevére és címére rákeresve azonban az látszik, hogy ő több magyarországi és szlovákiai vállalkozásban megfordult már. Egy évig, 2012 novemberétől 2013 novemberéig ügyvezető-tulajdonosa volt egy bútorgyártó társaságnak, a Zimmerher Kft.-nek, amely szintén szerepel a NAV új nagyadós listáján, 191 milliós adótartozással és 243 milliós jogkövetkezménnyel. A kft.-nek 2014 májusában törölték az adószámát, jelenleg kényszertörlési eljárás alatt áll.

A második legnagyobb, nem magánszemély adós 3,4 milliárd forint adótartozással az üzemanyag és tüzelőanyag nagykereskedelemmel foglalkozó Topdynamic Kft. Ezt 2012 augusztusában jegyezték be - három magyar magánszemély és három gazdasági társaság - 3 millió forint törzstőkével, budapesti székhellyel. Az elmúlt években előbb Csomádra, majd Kecskemétre helyezték át a székhelyét; bejegyzett telephelye van Szekszárdon, Mosonmagyaróváron és Nagykanizsán. A cég tulajdonosa 2015 januárjától a svédországi, malmöi lakhelyű Novak Edvard. A NAV 2015 decemberében indított végrehajtást a Topdynamic ellen, az adószámát tavaly augusztusban törölte. Az utolsó elérhető mérlege 2014-es, abban az évben közel kétmilliárd forintos forgalmat bonyolított (az előző évben 836 milliósat), és 34 milliós veszteséggel zárt. A kötelezettségállománya 246 millió forintra rúgott.

Nagy adós nem magánszemélyek (2016. IV. n.é.) Cégnév Székhely, telephely Adóhiány (milliárd Ft) Bírság, kamat (milliárd Ft) World Exchange S.A.L. Magyarországi Fióktelepe 1083 Budapest, Práter u. 58. 3. em. 26. 5,9 12,7 Topdynamic Ker. és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 2. em. 210. 3,4 1,8 Data Blade Hungary Kft. "kt.a." 1158 Budapest, Késmárk utca 18. 3,0 3,2 Tilla Trió Team Ker. és Szolg. Kft. "kt.a." 1027 Budapest, Bem u. 9. 1,0 0,56 New Line Products Kft. 1096 Budapest, Sobieski János u. 16. C.ép. 1,1 2,4 Ép-Jó Dala Építőipari Kft. "kt.a." 2750 Nagykőrös, Sirató u. 3. 0,9 1,3 Al-Silver Kft. "kt.a." 1085 Budapest, József körút 69. 1,2 1,6 Grand Bing Kuo Kft. "kt.a." 1104 Budapest, Harmat u. 72-74. 2. lház. 2. em. 6. 0,7 1,0 Brennen Leng Kft. "kt.a." 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép. 1. em. 2. 0,7 0,4 Unicar Hungary Kft. "kt.a." 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4.em. 20. 0,7 0,6

Forrás: NAV

A tiszavirág életű Data Blade Hungary Kft.-től mintegy hárommilliárd forint be nem fizetett adót követel a NAV. A budapesti székhelyű, elektronikus, híradás-technikai berendezések és alkatrészek nagykereskedelmével foglalkozó társaságot 2014 áprilisában jegyezték be. A NAV már 2015 szeptemberében végrehajtást indított ellene, az adószámát 2016 júniusában törölték. A bíróság tavaly szeptemberben "ismeretlen székhely" miatt megszűntté nyilvánította, a kényszertörlési eljárása decemberben indult el. A Data Blade-nek nincs leadott mérlege. A vállalkozást az Orosházán lakó Tóth Attila alapította, tavaly február óta a szabadkai Sivic Goran a tulajdonosa. (Az utóbbi személy felbukkant már egy felszámolással megszűnt kereskedő cégben, a Mediaprox Kft.-ben is.)

Grandiózus bútornagyker A kínai, hongkongi lakhelyű Ni Bing Kuo vállalkozásán, a bútor-nagykereskedő Grand Bing Kuo Kft.-n 722 millió forintnyi adót vasalna be az adóhivatal, amit még egymilliárd forint bírság és kamattartozás egészít ki. A bútorcég székhelye egy kőbányai, Harmat utcai társasház egyik lakása, telephelye nincs. Csak két évig működött, 2015 szeptembere óta kényszertörlési eljárás alatt van. Mérleget csak alapításának évében, 2013-ban adott le, de akkor nem volt bevétele.

Nem működött sokáig a fém- és érc-nagykereskedelemre, Dósanagyker Kft. néven alapított, jelenleg Al-Silver Kft.-ként nyilvántartott társaság sem, amely háromszor is szerepel a NAV adóslistáján, összesen 1,2 milliárd forint adótartozással és 1,6 milliárd forint jogkövetkezménnyel. A kft.-t 2013 decemberében jegyeztette be a dunakeszi Dósa Gergely Zoltán, az egyik népszerű székhelyszolgáltatós címre, a VIII. kerület, József körút 69. szám alá. A cég csak a 2013-as beszámolóját töltött fel az igazságügyi tárca Elektronikus beszámoló portáljára, amely azonban egy hónapnyi működés után nem tartalmaz forgalmi adatokat. Az Al-Silver Kft. nevet 2015-ben vette fel a társaság, akkor tulajdonost is váltott - kétszer is, jelenleg a csabdi Mészáros Dániel a tulajdonosa. Az adóhivatal 2016 májusában indított ellene végrehajtást, s az adószámát is törölte. A céget a bíróság megszűntté nyilvánította, tavaly szeptemberben indult el a kényszertörlési eljárása.

Nagy adós magánszemélyek (2016. IV. n.é.) Név Lakóhely Adóhiány (millió Ft) Bírság, kamat (millió Ft) Zimmermann Györgyi 1239 Budapest, Zsellér dűlő 6. 520,2 1076,3 Gabóczi Imre 2440 Százhalombatta, Augusztus 20. u. 2. 3.em. 1.a. 417,6 896,9 Lengyel Gábor 1131 Budapest, Gyermek tér 5/B alagsor 2. 394,8 837,9 Nagy István 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 5. 5. em. 162. 394,5 419,3 Balogh István 1196 Budapest, Nagysándor J. u. 105. 4.ajtó 382,2 762,8 Bolyóczki Zsolt 1039 Budapest, Hadriánus u. 1. V. em.43. Ajtó 359,7 368,6 Kozalics Sándor 2146 Mogyoród, Táncsics út 9. 200,8 207,5 Czukor Sámuel 2315 Szigethalom, Váci M. u. 45. 196,1 325,8 Kulcsár Péter István 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 48. 9.em. 2.ajtó 167,5 105,8 Pusztai Csaba 1173 Budapest, Pesti út 158. IV. em. 29. ajtó 159,1 231,9

Forrás: NAV

Székhelyszolgáltatós címre (II. kerület, Bem utca 9.) regisztrálták 2014 februárjában a hús- és húskészítmények nagykereskedelmével foglalkozó Tilla Trió Team Kft.-t is, amelynél egymilliárd forint adóhiányt állapított meg a NAV. A cég tevékenységéről nem adott le beszámolót, az adóhivatal 2015 februárjában indított végrehajtást ellene, az adószámát áprilisban törölte. A kényszertörlési eljárása tavaly szeptemberben indult el. A kft. alapító-tulajdonosa a budapesti Járos Attila.

Volkova Ekaterina Jurjevna neve is olvasható a szégyenlistán, ő az Index 2013 decemberi cikke szerint Góczi István egykori Emfesz-ügyvezető felesége (Góczi Katerina divattervező). A NAV vele szemben 121 milliós adótartozást és 111 millió forintnyi jogkövetkezményt állapított meg.