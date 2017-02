Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nekiesnek az M2-esnek - 110-zel mehetnek majd az autósok

Bővítik az M2-es utat: 33 milliárdból kétszer kétsávossá bővíti a Strabag, 110-zel lehet majd rajta végigmenni.

Három év múlva már kétszer kétsávos úton lehet majd autózni Budapest és Vác között. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. szerdán közölte, hogy a közel 20 kilométeres út bővítése az idén tavasszal indul és várhatóan 2019-ben fejeződik be. A kivitelező a nyílt közbeszerzésen kiválasztott STR+S+M2 Konzorcium, amely a Strabag Építő Kft.-ből és a Strabag AG-ből áll, nettó 33 milliárd forintért vállalta a munkát.

A kérdéses útszakasz több mint 13 kilométeren 2x1 sávos. A bővítés során 2x2 sáv lesz, de emellett csomópontok, fel- és lehajtók is épülnek. Ha elkészül az út, akkor Budapest és Vác között óránként 110 km-es sebességgel lehet majd közlekedni. Emellett a 2-es főúton lévő települések - Dunakeszi, Göd, Sződ, Sződliget, Fót, Csörög, Vác - megszabadulnak az átmenő forgalomtól.

Többiek

A NIF-nek az M2-es bővítése az egyik legújabb projektje, de egy csomó más útfejlesztést is menedzsel. Egy hete írtunk például arról, hogy folytatódik az M4-es építése: Üllőtől Albertirsáig épül egy kétszer kétsávos, közel 30 kilométeres szakasz. Ez a projekt várhatóan 2019 őszén fejeződik be és több mint 52 milliárd forintba kerül, azaz kilométerenként 1,7 milliárdból épül meg. Az új szakasz Albertirsa és Üllő mellett Gombát, Gyömrőt, Monort, Monorierdőt, Péterit, és Pilist is érinti, a kivitelező pedig a Duna Aszfalt Kft. és az EuroAszfalt Kft.

Emellett a NIF-beruházások között szerepel még az Eger melletti M25-ös, a Pécstől a barcsi országhatárig tartó M60-as, a Vasvár és Zalaegerszeg közötti M9-es, Kecskemét és Nagykőrös közötti M8-as szakaszának előkészítése.

A beruházások között szerepel még az M0 is, amely új völgyhidakkal és alagutakkal kiegészített szakaszokkal végre teljes körgyűrűvé válhat. Az M0-ás esetében azonban még nincs időpont arra, hogy mikor ér körbe.