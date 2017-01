Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem engedélyezték az RTL Klub és a Central-csoport fúzióját

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa nem adott szakhatósági hozzájárulást a Magyar RTL Televízió Zrt. és a Central Digital Média Kft. Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtott összefonódási kérelméhez. Az egykori Sanoma romjain létrejött Centrál Médiacsoport és az RTL Magyarország üzletére a GVH mondja majd ki a végső szót.

A tanács keddi közleményében azt írta, álláspontja szerint a tervezett összefonódás a televíziós és digitális területen együttesen a tulajdonosi koncentráció jelentős erősödésével járna, az összefonódás eredményeként a véleménybefolyásolási képesség a releváns piacon olyan mértékben változna, amely veszélyeztetné a sokszínű tájékozódás jogának érvényesülését.

Az RTL Klub tavaly szeptemberben jelezte, hogy szeretnének részesedést vásárolni a 24.hu-t, a Cosmopolitant, az Elle-t, a Best magazint, a Storyt, a Nők Lapját és a Színes RTV magazint is kiadó Centrál Médiacsoportban. Előzetesen 22 százalékról volt szó, ami később 30 százalékra módosult. Az RTL vezérigazgatója, Vidus Gabriella, és a Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán 2016 szeptember végén egy közös közleményben jelentették be a szándékot, írja a Kreatív:

Az M-RTL Zrt. nem titkolt célja, hogy az RTL Magyarország a jövőben tovább növelje jelenlétét a digitális piacon, ezért is jött létre 2015-ben a cégcsoport Digitális- és Fejlesztési Igazgatósága. Ennek a stratégiának a következő lépcsője, hogy a Central Médiacsoport online portfóliójában 30 százalékos tulajdonrészt vásárolt a társaság.

Nem valószínű, hogy a GVH felülbírálja

Mivel a piac két nagy szereplőjéről van szó, az üzletre a Gazdasági Versenyhivatalnak is rá kell bólintania, ami viszont 2017 nyáráig is elhúzhatja ezt. A Médiatanács mai döntése egyébként nem kötelező érvényű, a Kreatív szerint a vállalkozások közötti összeolvadások engedélyezésével kapcsolatos versenyhatósági eljárásnál a Médiatanács feladata szakhatósági eljárásban biztosítani, hogy a médiapiacon részt vevő vállalkozások fúziója esetén egy piaci szereplő se kerülhessen olyan erőfölénnyel járó helyzetbe, amely esetlegesen a tartalomkínálat szűkülését eredményezhetné.

Az RTL az Index kérdésére ezt közölte a döntéssel kapcsolatban: Az RTL Magyarország ma délután kapta kézhez a Médiatanács határozatát. Azt és annak indoklását részleteiben megvizsgáljuk, ezt követően döntünk a tranzakció megvalósítása érdekében szükséges és lehetséges hazai és európai szintű jogi lépésekről. Az bizonyos, hogy az RTL Magyarország üzleti szándékai változatlanok, azaz nem adjuk fel terveinket arra vonatkozóan, hogy a digitális piacon növeljük jelenlétünket, és mivel nem a 30 százalékos tulajdonszerzéshez kell engedély, így - ha szükséges - az alternatív forgatókönyvek közül választunk.