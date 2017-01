Nem várt bejelentés - Gerendaiék eladták a Szigetet

A Sziget Kulturális Szervezőiroda bejelentette: megállapodás született arról, hogy az amerikai Providence Equity Partners globális tőkealap vásárolja meg a Sziget Kft.-t.

Gerendai Károly, a Sziget alapítója szerint a Sziget Kft., a Providence partnereként egy következő növekedési és fejlesztési fázisba léphet. Az elmúlt években sok megkeresést kaptunk mind pénzügyi, mind szakmai befektetőktől, de a legszimpatikusabb a Providence ajánlata volt, mert új lehetőségeket nyitott meg előttük. Az új partner segítségével egy hatalmasat léphetnek előre és elkezdhetnek egy sor olyan ambiciózus projektet, amelyet már egy ideje szerettek volna megvalósítani - írják a közleményben.

A cég operatív működéséért továbbra is az alapító Gerendai Károly és a Sziget többi tulajdonosa felel majd: Takács Gábor továbbra is a nemzetközi projekteket vezeti, míg Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert a Telekom Volt Fesztivál és a Balaton Sound igazgatói, valamint a Szigethez kötődő fesztiválok zenei programjait irányítják. A jelenlegi menedzsment csapatot támogatni fogja James Barton, aki a Creamfields fesztivál alapítója és a LiveNation elektronikus zenei igazgatója volt, valamint Paul Bedford a Cream Group korábbi pénzügyi igazgatója.

A Sziget Kft. a közép-európai régióvezető fesztiválszervező cége, a társaság működteti a Telekom VOLT Fesztivált, a Balaton Soundot, a Gourmet Fesztivált és a Gyerek Szigetet is.

A Providence egy globális tőkealap, amely 47 milliárd dolláros befektetést kezel a klasszikus tőkebefektetéstől a hitelezésig. 1989-es alapítása óta a Providence több mint 150 vállalatba hajtott végre befektetéseket, és a média, a kommunikáció, az oktatás és az IT iparágak egyik vezető tőkealapja. A Providence központja Providence-ben, Rhode Island-en található, de vannak irodái New Yorkban, Londonban, Hong Kongban és New Delhiben is - olvasható a cég közleményében.