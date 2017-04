Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nemzetközi partnert talált magának a Keszthelyi Holding

Stratégiai megállapodást kötött a Keszthelyi Holding Zrt. és a GrECo JLT. A biztosítási alkuszcégek a lakossági biztosítások, valamint a viszontbiztosítás területén dedikált kockázatkezelési és tanácsadó programokban dolgoznak együtt a jövőben - jelentették be a keddi Biztosítási és Pénzügyi Konferencián.

A megállapodást már márciusban megkötötték a felek, Keszthelyi Erik a magyar tulajdonú cég ügyvezetője elmondta, az együttműködés már azóta is tart. A cél, hogy jobban kiszolgálhassák a nemzetközi nagyvállalatokat is, akár külföldön terjeszkedjen a társaság. Továbbá közölte, hogy a magyar alkusz a jövőben az online biztosítási piacon is megjelenne.

A bécsi székhelyű GrECO JLT csoport magyarországi leánya ebben segítheti a Keszthelyi Holdingot, melynek tulajdonában van az egyik legnépszerűbb alkuszoldal, a biztositas.hu. Azonban a felek egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy a mostani megállapodás egyet jelent-e azzal, hogy a portált integrálják a Keszthelyi Holding portfóliójába. Ugyanakkor azt Argay Béla, a GrECO hazai ügyvezetője elmondta, hogy több dologról is tárgyalnak.

A GrECo JLT csoport 16 országban 52 irodával és mintegy 760 dolgozóval rendelkezik. A cégcsoport árbevétele a tavalyi évben 77,8 millió euró (mintegy 24,1 milliárd forint) volt. Így a Keszthelyi Holding egyik célja az együttműködéssel, hogy a nemzetközi piacon is erősítse a pozícióját, míg a GrECO a hazai piacon erősítheti pozícióját.

A magyar tulajdonban lévő Keszthelyi Holding Zrt. égisze alá jelenleg 8 cég tartozik, saját közlése szerint 2016-ban összesített árbevétele megközelítette a 4 milliárd forintot. A társulás tagja az Agenta, a Hungarikum Alkusz, a Palladium Consulting és az OLC Hungary alkuszcégek, valamint a Keszthelyi Vagyonkezelő.