Népszava: piaci ár alatt kapott plakáthelyeket a Jobbik

Mélyen a piaci ár alatt kapott köztéri plakáthelyet Simicska Lajos tulajdonában álló reklámcégektől a Jobbik áprilisban és májusban, 27-27 millió forintért - írta a Népszava online kiadásában szombaton.

A napilap híroldalán megjelent cikk szerint a Jobbik áprilisban 2468 óriásplakátot és mintegy 300 "city light" hirdetőhelyet vett igénybe - írja az MTI.

A Népszava jobbikos forrásból úgy értesült, hogy a párt kéthetente számol el Simicska cégeivel, és az óriásplakátokért háromezer, a city lightokért ezer forintot fizet.

A lap korábban úgy értesült, hogy az adóhatóság által az érintett cégeknél kezdett vizsgálat a kezdeti stádiumában nem találta nyomát tényleges kifizetésnek, és az sem teljesen világos, hogy a fent említett összegek tartalmazzák-e az áfát. Arra sincs válasz, hogy a piaci ár legfeljebb ötödének-hatodának megfelelő összeg tartalmazza-e az előállítás költségeit - írja az MTI a lapra hivatkozva.

A lap szerint a mostani ár még annál is sokkal olcsóbb, mint ahogyan korábban a Fidesznek adták a plakáthelyeket, pedig a piac ismerői szerint az sem fedezte még az önköltséget sem.

A közterületi reklámpiacot ismerő szakértő szerint Magyarországon mintegy 25 ezer óriásplakát-hely van. Ezeket általában havi 30-40 ezer forintért lehet bérelni, amihez még hozzáadódik a plakát gyártásának költsége. Ez utóbbi erősen függ a legyártatni kívánt plakátok számától, lehet akár 9 ezer forint is, de ötszázas tétel esetében darabonként mintegy 2500 forint. A kisebb méretű "city light" poszterek bérlése akár annyiba, vagy még többe is kerülhet, mint egy-egy óriásplakáté, minden attól függ, hol van a felület. A legdrágábbak a nagy forgalmú utcák, például a budapesti nagykörút. Évszakonként is van eltérés, a tavaszi és az őszi szezon drágább, a nyár és a tél olcsóbb - írta a Népszava online.