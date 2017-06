Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Népszerű a hitelprogram, felfüggesztették

A jelentős számú kérelem miatt június 1-től átmenetileg szünetel a pályázatok befogadása a kapacitásbővítő beruházásokat támogató kombinált hitelprogramnál - adta hírül bank.

A vártnál is gyorsabb ütemben halad az uniós forrásközvetítés: a tavaly májusban, 70 milliárd forintos kerettel meghirdetett, első nulla százalékos kamatozású, versenyképességet növelő hitelprogramon túl, az idén februártól elérhető, 112,5 milliárd forintos Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hitel (GINOP-1.2.3-8.3.4-16) esetében is olyan sok kérelem érkezett, hogy szüneteltetni kell a pályázatok befogadását - jelentette be az MFB Zrt.

Jelentős az érdeklődés továbbá az élelmiszeripari komplex beruházások támogatására szolgáló kombinált hitelnél, ahol a források csaknem 52 százalékára érkezett pályázat, valamint a felhőalapú vállalati szolgáltatások és ikt-megoldások fejlesztését célzó kombinált hitel esetében, amelynél a rendelkezésre álló keret 67 százalékát igényelték eddig a vállalkozások. A még elérhető, nyolc kombinált termék összesített adatai alapján a forráskeret több mint ötven százalékára érkezett be pályázat, ami jól mutatja a terméktípus népszerűségét.

A vállalkozásoknak szánt programok mellett folyamatos az érdeklődés az alig több mint egy hónapja indított lakóépületek energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram iránt is. A nulla százalékos kamatozású hitelből a természetes személyek maximum 10 millió, társasházi és lakásszövetkezeti kölcsönfelvevők pedig maximum 7 millió forintot igényelhetnek.