Nevet kell változtatnia a Chili TV-nek

Nevet kell változtatnia a Chili TV-nek, mivel az nagyon hasonlít a Paprika TV-hez - adta hírül utóbbi üzemeltetője, az AMC Networks Central Europe Kft.

A TV Paprika és a Chili TV közti védjegyperben a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság teljes mértékben helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú, 2017. májusi ítéletét.

Ez azt jelenti, hogy a Chili TV név használata jogsértő, annak használatával fel kell hagyni.

A TV Paprika üzemeltetője, az AMC Networks Central Europe Kft üdvözli a Fővárosi Ítélőtábla döntését.

A 24.hu úgy tudja, hogy az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos tulajdonában lévő csatornának 15 napja van, hogy nevet változtasson.

A két tévétársaság közötti háború tavaly, nem sokkal azután indult, hogy Vajna új csatornája e név alatt kezdte meg a sugárzást. A per során az AMC egy olyan közvélemény-kutatást nyújtott be a bírósághoz, ami ezer fő megkérdezésével készült, és ahol a kérdezőbiztosok azon nyitott kérdésére, hogy "Ön szerint mi a chili?", a válaszadók 95 százaléka a saját szavaikkal megfogalmazott válaszaikban a paprikát említették. A bíróság szerint ez is alátámasztja, hogy a chili és a paprika szó összetéveszthető, ezzel pedig megvalósul a védjegyoltalom megsértése.

A TV2 egyébként már a védjegyper alatt megkezdte a LiCHI TV név regisztrációját feltehetőleg azért, hogy a per esetleges elvesztése esetén e néven kezdhesse meg tevékenységét - írja a portál.