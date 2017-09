Nincs megállás: Mészáros Lőrinc tovább vásárol

Ismét felszámolási eljárásban, tehermentesen és jutányos áron szerezhet új vagyonelemet Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó. Lezárult a bicskei és a szekszárdi malom értékesítési pályázata.

Domokos Erika, 2017. szeptember 27. szerda, 16:51

Ajánlom

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester-befektető érdekkörébe kerülhet a bicskei malom - írja iparági forrásokra hivatkozva az agrárszektor.hu. Az üzletember ismét felszámolási eljárásban, így tehermentesen vásárolhat.

Az árverési portálon közzétett pályázati kiírásokból kiderül, hogy pár hónap alatt nagyot esett a malom irányára.

Irányár: 1,1 milliárd, vételár: 300 millió

A tatabányai Sikér Malomipari Zrt. felszámolását végző állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Kft. márciusban még nettó 1,1 milliárd forintért, májusban 900 millió, júliusban pedig 700 millió forintos irányáron hirdette meg értékesítésre a bicskei malmot a gépekkel és berendezésekkel együtt. Az utóbbi pályázat a felszámolócég augusztusi közleménye szerint eredményesen zárult, egy 300 millió forintos vételárat tartalmazó ajánlatot fogadott el - az azonban nem derül ki, hogy ezt ki, illetve mely cég tette.

A szerződéskötés még folyamatban van, és annak megtörténtéig egyéb információt nem áll módunkban adni - mondta Várday Zsuzsanna felszámolóbiztos az agrárszektor.hu-nak. A szakportál szerint a bicskei malommal Mészáros Lőrinc jelentős iparági kapacitásokhoz juthat. Ágazati információk szerint a feldolgozó 250 tonnás napi őrlési kapacitással működhet, így 60-70 ezer tonna búza feldolgozására lehet képes évente.

Forrás: Google Maps Forrás: Google Maps

Az ingatlanra egyébként a Budapest Bank keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyzett be 700 millió, illetve 500 millió forint erejéig, valamint a NAV végrehajtási jogot 153 millió forint és járulékai erejéig. A hitelező bank a vagyonelem eladásából várhat megtérülést.

A bedőlt Sikér Zrt.-vel szemben a felszámoló által nyilvántartásba vett hitelezői követelések hatmilliárd forintot tesznek ki, a cég minden vagyontárgya zálogjoggal terhelt - közölte a felszámoló a portállal.

Öldöklő versenyben ment tönkre a neves magyar cég. A vállalatot súlyosan érintette a Széchenyi Bank bedőlése, valamint egy több százmilliós GVH-bírság, de ellehetetlenülése mögött az egész iparág bajai is fölsejlenek.

Kié lesz a szekszárdi malom?

Szeptemberben lezárult a Sikér Zrt. szekszárdi malmára kiírt pályázat is, ez az árverési portál adatai szerint jelenleg kiértékelés alatt áll, még nem tették közzé az eredménytájékoztatót. A Magyar Nemzet korábbi információi szerint ennek megvétele iránt érdeklődött Csányi Sándor agrárérdekeltsége is. A szekszárdi malom és berendezéseinek irányára is jelentősen csökkent: az áprilisi 900 millióról júniusban 700 millióra, majd augusztusban 500 millió forintra.

Mészáros Lőrinc a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017-es listáján az 5. helyen állt, mintegy 120 milliárd forintra becsült vagyonnal.

A nyitókép illusztráció, forrás: Shutterstock

A cikk témájával bővebben foglalkozik az október 18-ai HR-konferencia: