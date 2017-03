Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyerges Zsolt lemondott a Mezort éléről

Nyerges Zsolt ma lemondott a Mezort Zrt. igazgatóságának elnöki posztjáról - tudta meg a Napi.hu. Az üzletember januárban a Közgép Zrt. igazgatóságának éléről távozott.

Nyerges Zsolt lemondott a Mezort Zrt. igazgatóságának elnöki posztjáról a társaság mai közgyűlésén - értesült lapunk. A poszton utóda Vida Ildikó, az adóhatóság korábbi elnöke lett, aki eddig az agrárcég felügyelőbizottságának elnöke volt. Az fb élére most Simicska Lajos került.

A Mezort Zrt. közvetve három agrárcég tulajdonosa, a Lajta-Hanság Mezőgazdasági Zrt., a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. és a Szombathelyi Tangazdaság Zrt. A társaság Simicska Lajos és Nyerges közös tulajdonában van. A nyugat-dunántúli mezőgazdasági csoport 26 ezer hektáron gazdálkodik, de a földek egy részét az állami földeladási programban meghirdették az elmúlt években, ráadásul radikálisan csökkent a földalapú támogatások összege.

A HVG nemrégiben arról írt, hogy a Mezort-csoport 2016-ban még mindig el tudott nyerni 2,5 milliárd forint uniós és hazai agrártámogatást.

A Céginfo.hu adatai szerint a Mezort Zrt. konszolidált nettó árbevétele 2014-ben 9,8 milliárd, 2015-ben 7,8 milliárd forint volt, az adózott eredménye 1,7 milliárd, illetve 250 millió forint. A két évben 100-100 millió forint osztalékot fizetett tulajdonosainak.

Nyerges a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2016 listáján a huszadik helyen szerepelt, 32,5 milliárd forintra becsült vagyonnal.

Az üzletember legutóbb idén januárban került be a hírekbe, amikor kiderült, hogy leköszönt Közgép Zrt. igazgatóságának elnöki posztjáról (valamint távozott Németh Miklós, a társaság vezérigazgatója is). A Közgép igazgatóságának elnöki tisztségét azóta Vida Ildikó tölti be, a cég új vezérigazgatója pedig Kinde Kálmán lett. Az üzleti és sportélet számos területén aktív Nyerges 2011-tól volt a Közgép igazgatóságának elnöke.

Akkori távozását a vállalkozó az Indexnek azzal indokolta, hogy

egy nagyvállalat irányítása folyamatos figyelmet és rengeteg energiát követel, amit már nem akartam vállalni. Az az igazság, hogy belefáradtunk az elmúlt évek mindennapi küzdelmeibe.

Nyerges akkori nyilatkozata szerint a cégvezetés helyett legfőképp a hobbijainak akar élni.

Vida Ildikó korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke volt, 2010. június 28-i kinevezésétől 2015. július 20-i lemondásáig irányította az adóhatóságot. Korábban, 1999 és 2002 között is elnöke volt az akkori nevén Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (APEH), ezt megelőzően 1998 és 1999 között pedig elnök-helyettesként dolgozott az adóhivatalnál.

A Közgép Zrt. 2015-ben 132,8 milliárd forint konszolidált árbevételt és közel 9,7 milliárd forint adózott eredményt ért el. Osztalékot ötmilliárd forintot fizettek a tulajdonosoknak.