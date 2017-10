Nyugdíjra spórol? Akkor ez a hír érdekelni fogja

A legfrissebb adatok szerint nagyot nőtt az önkéntes nyugdíjpénztárakba újonnan belépők száma. A pénztárak jó teljesítménye ismertségüknek, költséghatékonyságuknak és a már hosszú ideje rendre elért remek hozamoknak köszönhető. Mindez még a kedvezőtlen állami lépéseket is jócskán tudta ellensúlyozni - értékel az Azénpénzem.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. október 12. csütörtök, 14:54

Ajánlom

Az MNB adatai szerint az első negyedévi csökkenés után a második negyedévben, ha minimális mértékben is, de ismét bővült a létszám. Az utóbbi években rendre hétezer fő alatt maradt az új belépők száma, 2017-ben azonban több mint 9,6 ezren léptek újonnan be. Kedvező változás az is, hogy a kilépők száma közben a korábbi adatokhoz képest csökkent - olvasható a portálon.

A cafeteria idei átalakítása - az egészségpénztárakat nagyon, de a nyugdíjpénztárakat sokkal kevésbé viselte meg. Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések az idei első félévben az előző év azonos időszakát 14,2 százalékkal múlták felül. Az ezt megelőző éves változás ugyanebben az időszakban 6,5 százalékra rúgott.

A Pénztárszövetség (ÖPOSZ) kutatása alapján a válaszadók a nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a pénztárakat tartják a leginkább költséghatékony eszköznek. A befektetések 2017 első hat hónapjában a tagok számára közel 37 milliárd forintnyi hozamot produkáltak, szemben a 2016 első félévében elért nem egészen 27 milliárd forinttal.