Nyugdíjra vágyik? Erre figyeljen!

Az MNB honlapján elérhető a megtakarítási élet- és nyugdíjbiztosítások közti tájékozódást segítő, a konstrukciók teljes költségmutató (tkm) értékeit összehasonlító alkalmazás. A jegybank által fejlesztett program révén a fogyasztók egyszerűen, átlátható felületen választhatják ki az igényeiknek megfelelő biztosítást - adta hírül a jegybank.

Domokos László, 2017. június 6. kedd, 10:38

Ajánlom

Az MNB új tkm-összehasonlító programja a biztosítók által megadott adatok alapján bemutatja a piaci szereplők kínálatában valós időben elérhető megtakarítási jellegű - hagyományos vagy befektetési egységekhez kötött (unit-linked) - élet- és nyugdíjbiztosítási termékeket, s azok tkm-értékeit. A tkm az élet- és nyugdíjbiztosítások valamennyi közvetlen és közvetett költségét egyetlen mutatószámban jelzi, így az ügyfelek majdani megtakarítási döntéseinek egyik legfontosabb iránytűje.

A jegybanki program segítségével a felhasználók - vagy akár a fogyasztók igényeit felmérő biztosításközvetítők - a biztosítás típusa, célja és a díjfizetés gyakorisága (egyösszegű vagy folyamatos) alapján választhatják ki az igényeknek megfelelő megtakarítási termékeket. A tkm-értékek alapján sorba rendezhetik a kínálati listát, kiválaszthatják egy vagy több biztosító termékeit, de rákereshetnek egy-egy konkrét életbiztosításra is. A szűrés eredménye letölthető és elektronikus formában tovább is küldhető, ezzel is segítve a tudatos választást és az értékesítést.

Az alkalmazás kialakításának fontos célja volt annak nyomon követése is, hogy a biztosítók mennyiben felelnek meg az MNB etikus életbiztosítási koncepciójának részeként bevezetett tkm-rendszernek. Utóbbi keretében valamennyi megtakarítási jellegű élet- és nyugdíjbiztosításra vonatkozóan a mutató számítását és közzétételét az MNB rendeletben írta elő , míg a csak a unit-linked jellegű élet- és nyugdíjbiztosításra vonatkozó tkm-maximumok limitrendszerét ajánlásban fektette le.

A limitek mértéke függ a díjfizetés gyakoriságától, a termék tartalmától, valamint attól, hogy a terméket előre meghatározott időpontra, vagy élethosszig tartó szerződésként kötötték-e meg. Annak érdekében, hogy a felhasználók az e limitrendszerrel összhangban álló unit-linked konstrukciót választhassanak, az új jegybanki alkalmazás egyértelmű ikonokkal hívja fel a figyelmet arra, hogy az adott tkm-érték megfelel-e (esetleg külön indoklással) vagy nem a jegybanki ajánlásban megszabott mértékeknek. Az MNB alapesetben 10 éves lejáratú biztosításnál 4,25 százalék, 15 évnél 3,95 százalék, 20 évnél 3,5 százalék tkm-plafon alkalmazását várja el a unit-linked biztosításoknál.

A jegybank támogatja az öngondoskodás valamennyi formáját. Az életbiztosítások tartam végére optimalizáltak, így érdemes lejáratig megtartani azokat. Akkor célszerű megtakarítási életbiztosítási szerződést kötni, ha az ügyfél - a biztosítási kockázat fedezése mellett - rendszeres díjfizetésű szerződések esetében legalább 10 éves, míg egyösszegű szerződések esetében 3-5 éves megtakarítási időszakra rendelkezik leköthető forrásokkal.

Célszerű, hogy az ügyfelek ne egy ajánlatból válasszanak, hasonlítsák össze a különböző termékeket, azok költségeit döntéshozatal előtt és ellenőrizzék, hogy a megkötni kívánt termék tkm-je (ára) hogyan viszonyul más biztosítások mutatójához. A tkm-értékeken belül mindenkor javasolt az egyes konkrét költségekről is tájékozódni - javasolja az MNB.