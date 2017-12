Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ők fogják futtatni az országot - négymilliárd ment turisztikai marketingre

Három cég nyerte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közel 4 milliárd forintos, kreatív és tartalomfejlesztési, médiaügynökségi, PR és online szolgáltatási feladatok ellátására szóló közbeszerzését.

A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő Nemzeti Kommunikációs Hivatal tette közzé a Közbeszerzési Értesítőben. A hivatal egy 2014-es kormányrendelet szerint a kormányzati kommunikációs feladatokat végzi. A három nyertes a következő: a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a Lounge Design Szolgáltató Kft. és a MEC Hungary Médiaügynökség Kft.

A feladat az uniós Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) "Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program" című projekthez kapcsolódik. Egyebek mellet médiastratégiát kell készíteni és média tervezést és -vásárlást végeznie egyebek közt Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kínában.

A nyertesekkel a szerződést november 6-án kötötte meg az ajánlatkérő. A felhívásra érvénytelen ajánlatot adott be a Mindshare Médiaügynökség Kft.

Így sáfárkodtak a cégek

A nyertesek közül - a Céginfo.hu adatai szerint - a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2013-ban alakult 3 millió forint jegyzett tőkével, a tulajdonosa Balásy Gyula, a múlt évet 1,5 milliárd forint árbevétel mellett 51 millió forint adózás előtti eredménnyel zárta. A Lounge Design Szolgáltató Kft. 2010-ben alakult, a jegyzett tőkéje 3 millió forint, a tulajdonosa szintén Balásy Gyula, a NAV egyszer már végrehajtást indított a cég ellen, a tavalyi árbevétele 783 millió forint volt, míg az adózás előtti nyeresége 128 millió forintot tett ki.

A MEC Hungary Médiaügynükség Kft. 1996-ban alakult, a jegyzett tőkéje 10 millió forint, tulajdonosa a Young and Rubicam Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft., a múlt évi átbevétele 10,5 milliárd forintot tett ki, az adózás előtti eredménye viszont csak 18,3 millió forint volt. Ennek a tulajdonosa, a Young and Rubicam Budapest Nemzetközi Reklámügynökség Kft. 1989-es alapítású, a jegyzett tőkéje 332,5 millió forint, két tulajdonosa van, a holland Young & Rubicam International Group B.V. és a brit Young & Rubicam Holdings (U.K.) Ltd. A múlt évet 1 milliárd 373 millió forint árbevétel mellett 110 millió forint adózás előtti eredménnyel zárta.

