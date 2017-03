Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ők kapják a nagyobb emelést az állami cégeknél - új részletek a nagy bércsomagról

Várhatóan az összes állami vállalatnál, így a MÁV-nál, a Volánnál, a postánál, valamint a vízügyi szektorban is differenciáltan kapnak béremelést a dolgozók – jelentette a Magyar Idők. Minden dolgozó részesül a bérfelzárkóztatásból, azonban az alacsonyabb keresetű dolgozók, valamint a tavalyi bérminimumnál csak kevéssel többet keresők kaphatják a nagyobb emelést. A részletekről a jövő héten születhet megállapodás, áprilisban már mindenki az emelt fizetést kapja.

Várhatóan az alacsony keresetű munkavállalók kapják a nagyobb mértékű béremelést a legtöbb állami vállalatnál, azonban a többi munkavállaló sem marad ki a felzárkóztatásból - mondták, a lap kérdésére az érdekképviseleteknél.

Buzásné Putz Erzsébet, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének vezetője emlékeztetett: még nem jelent meg a kormányhatározat a Magyar Közlönyben a bérfelzárkóztatási egyezségről, így csak előzetes tárgyalásokat folytattak a MÁV és a szakszervezetek között. Várhatóan a vasúttársaságnál differenciált béremelést kapnak a dolgozók. Azok, akiknél a garantált bérminimum idei, 25 százalékos emelése azt eredményezte, hogy kevesebbet visznek haza a bérminimum összegénél, az idén 13 százalékos emelésben bízhatnak.

A magasabb keresetű dolgozók sem maradnak ki az emelésből, ők legalább tízszázalékos bérfelzárkóztatásra számíthatnak. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta: a konkrét tárgyalásokra várhatóan csak a jövő héten kerül sor, azonban áprilisban már mindenki a magasabb bért kapja, a megállapodásban foglalt emelést pedig januárig visszamenőleg utalják a dolgozóknak.

A vasúttársaságnál várhatóan a jövő héten lesznek a további tárgyalások

Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke a Magyar Idők kérdésére arról beszélt, hogy a vízügyi ágazatban nemcsak állami, de önkormányzati kezelésű cégek is működnek. Az öt állami szolgáltatónál dolgozók az előzetes jegyzőkönyv szerint az idén első lépésben 13 százalékos emelést kapnak, azonban a differenciálásra az ágazatban is szükség van.

Ennek részleteiről szintén a jövő héten várható döntés. Az elnök ugyanakkor arra figyelmeztetett: fontos, hogy az önkormányzati fenntartású intézményeknél is megvalósuljon a béremelés, amelynek jó alapja, hogy a kormány kompenzációt ajánlott a forráshiányos településeknek. Amennyiben nem következik be az állami szolgáltatókhoz hasonló, jelentősebb felzárkóztatás a településeken, akkor az amúgy is munkaerő- hiányos ágazatban az önkormányzati fenntartású vízügyi cégektől elvándorlás kezdődhet az állami fenntartású vállalatokhoz.