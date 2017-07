Olcsón venne ingatlant? Itt nézzen körül!

Egyre nehezebb jó áron ingatlant vásárolni akár saját használatra, akár ha üzleti céllal, befektetésben gondolkozik a vevő. Az elmúlt években évi 10-30 százalékkal emelkedett a használt ingatlanok ára, az új ingatlanok drágulása pedig ennek többszöröse.

Napi.hu, 2017. július 19. szerda, 09:08

Az árverési eljárásokon értékesített ingóságokra és ingatlanokra jellemző, hogy a kínálati ár jelentősen a piaci ár alatt mozog. Legfőbb hátránya, ami miatt relatíve kevesen vágnak bele az ilyen típusú ingatlanvásárlásba, az a meghirdetett árverések közötti keresés bonyolultsága és az ingatlankeresésre fordítandó idő hossza - osztotta meg lapunkkal tapasztalatait az Árverés Értesítő és az Árverés Lekérdező üzemeltetője. Van, hogy hónapokig érdemes akár naponta figyelni a megjelent árverési kiírásokat, míg licitre kerül sor.

A legtöbb árverés 2016-ban is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Elektronikus Árverések online változatán, valamint a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapján jelent meg. A közel 6000 árverés fele budapesti és Pest megyei lakó- vagy üzleti ingatlan és telek volt.

A NAV árverésein jellemzően adóelmaradás miatt lefoglalt tárgyakra lehet licitálni.A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara árverésein a tartozások bíróságokon elrendelt behajtása miatt lefoglalt értékekre lehet ajánlatot tenni.

Lakóingatlanok esetén például Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten az elmúlt öt évben az átlag négyzetméterár 204 408 forintról 288 795 forintra nőtt, ami 84 387 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2017 tavaszán az átlagár 297 123 forint volt, miközben az árverési eljárásokban értékesített pesterzsébeti lakóingatlanok átlagára négyzetméterenként 180 ezer forint. Ez a jellemzően 50-150 ezer forint különbség a négyzetméterárban, ami akár több milliós különbséget jelenthet a vételárban.

Az Árverés Értesítő a vásárlói igények figyelembevételével rendszerezi a megjelent árveréseket egy közös adatbázisba. Az aukciók folyamatos nyomon követését napi e-mail-es értesítés formájában, időszakos előfizetési konstrukcióban teszi lehetővé. Az aktuálisan elérhető ingó- és ingatlankínálat az egyszeri díjas Árverés Lekérdező felületen egyszerűen kereshető és lekérdezhető bármikor.

A 2010-ben indult árverésfigyelő szolgáltatást a Dolphio Technologies Informatikai Kft. fejleszti és üzemelteti, az arveresertesito.hu a vállalkozás egyik spin-off projektje. A Dolphio szoftverfejlesztési üzletága innovatív online szolgáltatások fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozik. Az utóbbi évek növekedésének köszönhetően Kelet- Közép Európa legdinamikusabban fejlődő IT vállalkozásai közé került a társaság, 2011 óta többször is szerepelt a Deloitte's Technology Fast 50 Central Europe listáján is.

