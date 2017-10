Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ön nagy halevő? Erről tudnia kell!

Harminc különböző halrudacskát ellenőrzött legújabb Szupermenta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Összesen 15 termékkel kapcsolatban indult hatósági eljárás. A súlyosabb jelölési hibák miatt 12 terméknél élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabására is sor kerül.

A halrudak a kisebb gyermekek körében is nagy népszerűségnek örvendenek, emiatt most kiemelt figyelmet szenteltek ennek az élelmiszercsoportnak. A gyorsfagyasztott, panírozott, elősütött halrudacskákon minőségi és biztonsági vizsgálatokat egyaránt végeztek a hivatal munkatársai. A 30 termék fehérje- és sótartalma mellett megmérték a nehézfém szennyezők előfordulását is. Elvégezték továbbá a halfajok azonosítását és ezúttal sem maradt el a termékek jelölésének ellenőrzése sem.

A nehézfém tartalom egyik halrudacska esetében sem haladta meg a jogszabály által megengedett határértéket, ahogyan azok sótartalma is megfelelt a jelölésen feltüntetett értéknek. Két termék esetében azonban a jelöltnél alacsonyabb fehérjetartalmat mutatott ki a laboratóriumi vizsgálat. A jelöléssel további problémák is akadtak.

A halrudak esetében lényeges tulajdonság, hogy milyen hal-alapanyagból állítják elő. A termékek nagyobb részét halfiléből készítik, de sok olyan termék is található a piaci kínálatban, amelyek alapja aprított, vagy darált halhús, illetve halhúspép. Ha a halrudacska nem filé alapanyagból készült, arról a vásárlót egyértelműen tájékoztatni kell a termék megnevezésében. Súlyos hibának számított, ha ez a megnevezés nem megfelelő vagy hiányos volt.

Kisebb hiányosságnak számítottak a tápértékjelöléssel és az adalékanyagok pontatlan megjelenítésével kapcsolatos eltérések. (Nébih: ekkora kockázatot jelentenek az albán pékségek.)

Más is lehet, mint aminek mondják

A halfaj feltüntetése a halat összetevőként tartalmazó, feldolgozott termékek esetében nem kötelező, a vizsgált 30 halrudacska többségénél mégis szerepeltették. A szakemberek 13 terméknél tudták elvégezni a fajazonossági vizsgálatot és egy esetben találtak eltérést a jelölt és a laboratórium által megállapított faj között. A csomagoláson feltüntetett "chilei szürke tőkehal" (Merluccius gayi) helyett a laboratóriumi vizsgálat "észak-csendes-óceáni hekk" (Merluccius productus) halfilé tartalmat állapított meg. Ez a Vici Panko, gyorsfagyasztott elősütött halrudacska filéből nevű terméknél fordult elő, amelyet az egyik Auchan áruházban talált a hatóság.

Mind a 30 vizsgált halrudacska biztonságosnak bizonyult, de az egyéb hiányosságok miatt összesen 15 termékkel kapcsolatban indult hatósági eljárás. Három esetben a vállalkozásokat figyelmeztetésben részesíti a Nébih, és kötelezi a hibák kijavítására. Főként a súlyosabb jelölési hibák miatt 12 terméknél élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabására is sor kerül. A bírságok várható összege összesen 600 ezer forint lesz.

A kedveltségi vizsgálaton ezúttal is laikus és szakértő kóstolók vettek részt, akik a termékek ízét, állományát, illatát, valamint külső megjelenését értékelték. A pontszámok alapján első helyen a Coop halfilérudak, másodikként a Tesco halrudak, míg harmadik helyen a Gran Mare halrudacskák elnevezésű termék végzett.

(A részletes adatokat itt találja.)

