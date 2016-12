Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási az érdeklődés a bedőlt ingatlanok iránt

Két és félszer több ingatlant adtak el idén árverésen a bírósági végrehajtók, mint tavaly – tudta meg a Magyar Idők a szakmai kartól. Voltak olyan esetek, amikor hetven-nyolcvan vevő licitált a kiegyenlítetlen tartozás miatt dobra vert lakásért, de gazdára találtak több éve meghirdetett telkek, házak is.

Az egyre nagyobbra hízó hazai lakáskereslet nemcsak az ingatlanforgalom hagyományos formáinál hozott az utóbbi időben változásokat, hanem a speciálisnak nevezhető területeken, így a végrehajtásoknál is. A bírósági végrehajtók végső esetben folyamodnak ahhoz, hogy a fizetni nem tudó adósok lakását, házát, telkét is megpróbálják értékesíteni.

Tavaly valamivel több mint hatszáz sikeres árverést tartottak meg a hivatalos személyek az országban, idén ez a szám jócskán meghaladhatja az 1400-at - mondta a lapnak a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke. Schadl György a tapasztalatokat ismertetve úgy fogalmazott: az emelkedés hátterében egyetlen tényező, mégpedig az ingatlanpiac dinamikus felfutása húzódik meg. - Ráadásul nemcsak a sikerrel lezárt árverések száma nőtt meg, hanem a befolyó összeg is.

Az adós szempontjából korántsem mindegy, hogy ingatlana mennyiért talál gazdára. A korábbi években gyakori volt, hogy a jogszabályban megszabott legkisebb árért, vagyis a piaci érték hetven százalékáért keltek el az árverésre kínált ingatlanok, ma azonban más a helyzet - mondta a kar vezetője, majd példákat is említett. A közelmúltban a főváros V. kerületének egyik lakása került kalapács alá. A licitversenybe több mint hetvenen kapcsolódtak be, s az ár végül jócskán meghaladta a piacon elkérhető összeget. A kevésbé frekventált helyeken ugyanígy nagy érdeklődés, sőt a kisebb vidéki települések ingatlanjaira is rendre érkezik néhány ajánlat.