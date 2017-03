Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási változás a tömegközlekedésben - itt az első lépés

Megtörtént az első valós lépés a magyarországi elektronikus jegyrendszer bevezetésére: az Antenna Hungária Zrt., az I-Cell Mobilsoft Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. közel három és félmilliárd forinttal megnyerte az első tendert. A jegyrendszer kipróbálása Debrecenben és a Volánbusz egy meg nem nevezett ellátási területén lesz.

Az elmúlt években több határideje is volt az elektronikus jegyrendszer meghonosításának, azonban különböző okokból egyszer sem sikerült eljutni a kezdésig. Mint arról a Napi.hu február elején beszámolt, az InfoRádió kérdésére a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) azt közölte, hogy a projekt elindulása 2018 elejétől fokozatosan várható és ez már igazodik az országosan átjárható jegy- és bérletrendszerhez, a kibocsátott kártyák a különböző közlekedési társaságok között biztosítják majd az átjárhatóságot is. Az eddigi terveket át kell alakítani, mivel az eredeti szerződések nem tartalmazták a tavaly bevezetett elektronikus személyi igazolvány használatát a közlekedésben, ráadásul ezt időközben jelezni kellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak is, amely finanszírozza a beruházást.

A Közbeszerzési Értesítőben, az ajánlatkérő Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által most megjelentetett tájékoztató szerint, a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (NEJP) kialakítására kiírt tendert a 3 milliárd 512 millió forint becsült ellenértékkel szemben 3 milliárd 490 millió forinttal nyerte meg a három társaság. Indult még a tárgyalásos közbeszerzésen a Delta Systems Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. is.

A NEJP rendszer létrehozandó központi elemei a következők: rendszermodulok, hardver-eszközök és szoftverek, továbbá a pilot (minta) rendszerekhez szükséges fedélzeti- és ellenőri eszközök. Ezek mellett ki kell dolgozni a közlekedési kártyarendszer alapkoncepcióját, amely alapján el kell indítani a két pilot-projektet. Ezek egyike a Debrecenben, a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, míg a másik a Volánbusz Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kipróbálása lesz.

A teljesítés két ütemből áll. Az első a hardver eszközök és a szoftverek leszállítása, a második pedig a további feladatok - így a mintaprojektek - megvalósítása.

Az ajánlatkérő a nyertesekkel a szerződést február elsején meg is kötötte.

Hasít az I-Cell, sorra kapja az állami megrendeléseket





Az eredmény főként állami projekteknek köszönhető. A Hu-Go elektronikus útdíjrendszer 15,5 milliárd forinttal részesedett az árbevételből, az EKÁER online árukövető rendszerhez kapcsolódó fejlesztés hatmilliárddal, a rendőrség szupertraffipax rendszere hárommilliárddal, a nemzeti mobilfizetési rendszer bő másfél milliárddal járult hozzá a bevételhez. Az I-Cell rendszeresen együtt indul a tendereken a Kertész Attila és Kertész Viktor érdekeltségében lévő ARH Informatikai Zrt.-vel.



Augusztusban a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítására kiírt tendert is

Az Emőri Gábor milliárdos vállalkozó kezében lévő I-Cell Mobilsoft Zrt. három év alatt nyolcmilliárd forint osztalékot fizetett a tulajdonosainak, ami az alig több mint 26 milliárdos árbevételre vetítve évente átlag 30 százalékos profitrátát jelent - írta tavaly júniusban a Világgazdaság. (Emőri 23 milliárd forintos vagyonnal a 33. a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2016-os kiadványban - a szerk.)Az eredmény főként állami projekteknek köszönhető. Aelektronikus útdíjrendszer 15,5 milliárd forinttal részesedett az árbevételből, azonline árukövető rendszerhez kapcsolódó fejlesztés hatmilliárddal, a rendőrségrendszere hárommilliárddal, abő másfél milliárddal járult hozzá a bevételhez. Az I-Cell rendszeresen együtt indul a tendereken a Kertész Attila és Kertész Viktor érdekeltségében lévő ARH Informatikai Zrt.-vel.Augusztusban a- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítására kiírt tendert is megnyerte az i-Cell Mobilsoft Zrt. a Reaszfalt Kft.-vel együtt, nettó 19,9 milliárd forintért.

Ismerje meg a közbeszerzéseket, keressen a kiírásokban, legyen a nyertesek között!