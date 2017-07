Országos ellenőrzési akciót indít a NAV

Fokozott ellenőrzés-sorozatot indít hétfőtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szeptember 20-ig tartó, országos akcióban a pénzügyőrök az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) szabályainak betartását vizsgálják - tájékoztatta Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.

Szász Péter, 2017. július 30. vasárnap, 08:13

A pénzügyőrök különös figyelmet fordítanak az adózási szabályokat megszegő vállalkozók kiszűrésére és az az ekáer szabályok betartására, ugyanis ez a leghatékonyabb eszköz a fiktív és adózatlan áruk kereskedelmével szemben - jegyezte meg. Az előre bejelentett ellenőrzési akció a megelőzést, az adómorál javítását szolgálja, valamint hogy egyetlen vállalkozó se szegje meg az adózási szabályokat, amelyek nemcsak a költségvetési bevételeket biztosítják, hanem a tisztességes piaci versenyt is - tette hozzá.

Az elektronikus rendszerrel a hivatal nyomon követheti az ország útjain haladó teherautókat, egyebek mellett az útdíjbefizetést ellenőrző kamerák és a tengely-súlymérő állomások adatainak segítségével. Az áruforgalom kétes szereplői így gyorsan kiszűrhetők, velük szemben szinte azonnali hatósági fellépésre nyílik lehetőség. Az államtitkár szerint a legtöbb esetben már akkor lefülelhető a forgalmi adócsalás, amikor az elkövetők még csak az előkészületeknél tartanak.

Az első fél évben a NAV munkatársai a közúti ellenőrzéseknél több mint 10 ezer törvénysértést jegyzőkönyveztek. A leggyakoribb mulasztás, amikor az ellenőrzött teherautót nem jelentik be az ekáer-be. De a NAV munkatársai olyan esettel is találkoztak már, amelynél az adózók akkor regisztrálják szállítmányukat azonnal, amikor az ellenőrök megállítják a teherautót. Ez többnyire olyan élelmiszer-szállítmányoknál fordul elő, amelyeket a nagykereskedelmi elosztó-központok hoznának forgalomba, az adóhivatal tapasztalatai szerint többnyire számla nélkül - mondta Tállai András. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az utólagos bejelentés ténye egyértelműen azonosítható, így a mulasztás szankcionálható.

Tállai András arról is beszámolt, hogy az ekáer az egészségre káros élelmiszerek kiszűrésére is alkalmas, ezt támasztja alá, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) idén június végéig 33 esetben semmisítette meg a közúti ellenőrzéseknél kiszúrt, jellemzően igazolatlan eredetű és még állati takarmánynak is alkalmatlan szállítmányokat.