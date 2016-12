Zűrzavar a postánál: otthagyták az irodát az igazgatósági dolgozók

Már a vezérigazgatósági dolgozók is részt vesznek a Magyar Postánál a küldemények feldolgozásban és sokan jelentkeztek önkéntes munkára a megnövekedett forgalom miatt. Az egyik postás érdekképviselet már korábban is figyelmeztetett arra, hogy év vége felé óriási torlódás jöhet, ám a vezetőség nem reagált a megkeresésükre.

Jelenleg a csomagokat és leveleket gyakorlatilag minden mobilizálható ember hordja a Magyar Posta Zrt.-nél, a feldolgozásban is minden területről, még a vezérigazgatóságról is részt vesznek a munkatársak. Az átlaghoz képest 5-6-szoros a csomagforgalom miatt már jellemzően az irodai dolgozók is kivonultak, van olyan, aki még a saját kocsijával is kiszállít pluszdíjazásért - számolt be lapunknak Ádám István, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (POFÉSZ) elnöke.

A kézbesítést azonban szervezési problémák hátráltatják, az egyéb küldeményekkel szemben prioritást élvező Erzsébet-utalvánnyal az a probléma, hogy nem egyszerre adták oda a kézbesítőknek, hanem össze-vissza, sok postás csak 1-2 nappal ezelőtt kapta meg őket, így pedig még nehezebben tudják kihordani ezeket határidőre az amúgy is túlterhelt dolgozók. A nagyobb városokban ugyan már többnyire kivitték az utalványokat, ám sok vidéki körzetben gondok vannak - fogalmazott. A cég dolgozóinak adott 65 ezer forintos utalvány ugyanakkor jót tett, a hangulat jobb karácsony előtt - ezt azonban a szakszervezetek harcolták ki.

Nagy a bérfeszültség - még tárgyalnak

A posta problémáinak egyik fő oka, hogy az elvándorlás miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki. A cég a szakszervezetekkel szerdán kötött megállapodást a minimálbérről, január 5-én azonban folytatódnak a bértárgyalások.

A nagy feszültséget az okozza, hogy összetorlódnak a bérek: a 15 százalékos minimálbér és a 25 százalékos szakmai bérminimum-emelés következményeként lényegében ugyanannyi lesz a fizetése annak a dolgozónak, aki egy-két éve érkezett, mint annak, aki 20-30 éve dolgozik a postánál. Éppen ezért a kötelező bér feletti bérkategóriákban is két számjegyű fizetésemelés kellene, hogy meg tudják tartani a dolgozókat.

Az emberek még kivárnak a bérmegállapodásig: a hangulat olyan, hogy sokan úgy állnak hozzá, hogy amennyiben nem kapnak minimum 10-15 százalékos emelést, akkor felmondanak. Akad olyan dolgozó, aki 30 százalékos emelést vár, mondván: ennyi kell ahhoz, hogy ugyanannyit keressen, mintha árufeltöltőként dolgozna egy nagy áruházban. A cégvezetés azonban nehéz helyzetben lesz, mivel a minimálbér-növelés elvitte azt a bértömeget, amit "rendes" béremelésre lehetett volna fordítani.

A postai bértábla üzleti titoknak számít, azonban a bértábla alsó részén álló postai kézbesítők a Bérbarométer adatai szerint mindössze bruttó 150 ezer forint körül keresnek, amelyet túlóradíjak és jutalmak egészítenek ki. Ezzel együtt a postások javadalma mélyen a magyar átlagfizetés alatt van, a munka pedig kifejezetten kemény.

Az elégedetlenséget növeli, hogy a cégvezetők viszont még vezetői viszonylatban is jól keresnek, köszönhetően a tavaszi bérfejlesztésnek az állami vállalatok élén. A legjobban fizetett Illés Zoltán vezérigazgató havi 5 milliós bére mellett még 650 ezer forintos tiszteletdíjat is hazavisz igazgatósági elnöki posztja után, emellett 20 százalékos prémiumra jogosult a vezetők keresetét összefoglaló idei táblázat szerint - hívta fel a figyelmet korábban az Index.hu.

A bérkérdés azonban most kiemelt szerepet kapott, a kormány folyamatosan tárgyalja az ügyet. Pénteken az érdekképviseletek három államtitkárral - Fónagy Jánossal, Cseresnyés Péterrel és Latorcai Csabával ültek le egyeztetni a feszültségek megoldás érdekében.

Nem gondolták, hogy ez lesz

A szakmai vezetés nem készült fel erre a mostani helyzetre, annak ellenére, hogy mi rendszeresen írtuk nekik a leveleket annak kapcsán, hogy várhatóan beüt ez a torlódás év vége felé várható lesz - emlékeztetett Ádám István.

A Magyar Nemzet egyik, az állami céget jól ismerő forrása szerint a mostani túlterheltség miatt a kormány postával kapcsolatos politikája is felelős, hiszen immár többségében pénzügyi szakemberek vezetik az alapvetően logisztikai céget. Az igazgatóság új elnöke lllés Zoltán közgazdász, aki több mint húsz évig volt a bankszektorban, így többek között az ABN Amro Bank és az OTP cégeiben töltött be pozíciókat. A cég hatfős igazgatóságában senki nincs, aki logisztikával foglalkozott volna korábban.