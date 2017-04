Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pecsenyekacsa-vágóhíd épül közel 13 milliárd forintból

Új víziszárnyas-feldolgozó üzemet épít a Bács-Kiskun megyei Mélykúton a Hunent Zrt., mintegy 12,5 milliárd forintos beruházással, amellyel 350 új munkahelyet is teremt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten az MTI szerint.

Szijjártó Péter szerint az európai csúcstechnológiát képviselő, zöldmezős beruházáshoz a kormány 4,4 milliárd forintos támogatást biztosít. A miniszter szerint egyre élesedik a nemzetközi élelmiszeripari piac is, és Magyarország méretéből adódik, hogy a nemzetközi versenyképességhez egy jól fókuszált, prémium minőségre koncentráló stratégiát kell végrehajtani.

Ez a beruházás is hozzájárul, hogy a magyar élelmiszeripar továbbra is növekedő pályán tudjon maradni, enélkül pedig csökkenne az ágazat versenyképessége és a korábban megszerzett piacokat mások vennék át - hívta fel a figyelmet. Az autóiparhoz hasonlóan a nemzetközi élelmiszeriparban is technológiai verseny zajlik, folyamatosan fejleszteni kell a versenyben való megfelelésért - mutatott rá a miniszter.

Kiss István, a Hunent igazgatósági elnöke azt mondta, hogy Európában egyedülálló üzemet hoznak létre, hiszen kapacitásban és technológiai fejlettségben kevés hasonló pecsenyekacsa-vágóhíd és feldolgozóüzem létezik. Az első ütemben, 2018 decemberéig felépítik egyebek mellett az új vágóhíd csarnokot, élőállat fogadó csarnokkal, biológiai szennyvíztisztítót és egy nagy tárolókapacitású, automatizált hűtőházat - ismertette. A beruházással 20 milliárd forint fölé emelkedhet az árbevétel, nő a feldolgozott mennyiség, így piacvezetővé válhat a vállalat belföldön és a legfőbb piacokon is - mondta.

Elérték a korlátot

Kiss István szerint a madárinfluenza elkerülésére bővíteni kell a zárt élőállat előállítási kapacitást, amire nagy hangsúlyt fognak fektetni. Elmondta, az 1852-ben alapított kiskunhalasi vállalat fő profilja a pecsenyekacsa, de libával is foglalkoznak. Az árbevétel 80 százaléka származik exportból, főleg Németországból, de Kanadába és Ázsiába is szállítanak - ismertette, hozzátéve, hogy a mostani beruházás oka, hogy feldolgozóüzemeik elérték kapacitás-korlátjukat, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint bővült a kacsa felvevőpiaca.

Kiemelte, a beruházás tervezésekor odafigyeltek a bérek szintjére is, mivel a nagy kézimunka igényű feldolgozóüzemben fontos a megfelelő bérek megfizetése, hogy megtarthassák a képzett munkaerőt. Úgy vélte, a hatékonyság növelése hozzá fog járulni a bérek emelkedéséhez.

Olyan mint a Daimler

A miniszter ismertette, tavaly a magyar élelmiszeripar 2 százalékkal nőtt, 2880 milliárd forintra éves összetésben, és januárban újabb 2 százalékkal bővült a 144 ezer embert foglalkoztató, 43 százalékban exportra termelő ágazat.

Bányai Gábor (Fidesz) országgyűlési képviselő elmondta, Mélykútnak azt jelenti a mostani beruházás, mint Kecskemétnek a Daimleré. Fontosnak nevezte, hogy egy magyar beruházó, helyben lakó polgár "hazahozta a beruházást Mélykútra", és jelezte a nyáron, július környékén lehet az alapkőletétel.

A nyilvános cégadatok szerint a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. (Hunent) 2015-ben 9,23 milliárd forintos értékesítési árbevételt ért el az egy évvel korábbi 9,25 milliárd forint után. A cég adózott eredménye 104 millió forint volt a 2014-es 51,9 millió forintot követően.