Quaestor-per: meredek kijelentést tett Tarsoly

Folytatódott a Quaestor-per tárgyalása a bíróságon, ahol Szijjártó Péter külgazdasági miniszter szerepe is szóba került.

A 444.hu emlékeztet arra, hogy a Quaestor és Tarsoly Csaba bizalmasa, Kiss Szilárd cége - a Monte Tokaj Kft. - közös orosz projektjeként működő VisaWorld Center ezrével bocsátotta ki a schengeni vízumokat bármiféle ellenőrzés nélkül, mielőtt a Quaestor 2014-ben átvette volna ezt az üzletet.

A Külügyminisztérium 2013-as belső vizsgálata szerint ezeket "tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok" kapták meg "minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül", köztük orosz prostituáltak is. Még a lakcímüket sem kellett megadniuk. A konzulokkal szemben "rendszeres volt a tisztességtelen befolyásszerzés, nyomásgyakorlás, akár fenyegetés". Arról nem is beszélve, hogy az állam minden ok nélkül lemondott a vízumbevételekről.

Tarsoly a 444.hu szerint így beszélt most a tárgyaláson erről: "Engem Szijjártó úr keresett meg, hogy kiszervezzék a vízumkiadást, hogy ne a követségen döntsék el, ki kaphat. Ez egy 40 ablakos központ lett, 15 eurót kerestünk vízumonként. Ez az orosz kereskedőház része lett volna."

Szijjártó és Tarsoly 2014 novemberében - néhány hónappal a Quaestor bukása előtt - nyitották meg a moszkvai vízumközpontot.

