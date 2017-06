Reagált a vádakra a New York-i magyar műtrágya-milliárdos

Alexander Rovt műtrágyával üzletelt, gázzal és Tyimosenkóval viszont nem, s a magyar médiába egy forintot sem fektetett be. A New Yorkban élő magyar milliárdost egy sok millió dolláros vesztegetési ügy miatt kerestük meg.

Szakonyi Péter, 2017. június 14. szerda, 15:10

Ajánlom

Alexander Rovt és az ismert műgyűjtő Pákh Imre közös cége milliókkal vesztegetett meg két korábbi ukrán politikust, Julia Tyimosenkót és az egykori miniszterelnököt, Pavel Lazarenkót, így jutottak sok millió dolláros üzletekhez - állítja a 24.hu egy amerikai forrásra hivatkozva. Bizonyítékul egy banki átutalás másolatát közölték.

A Napi.hu New Yorkban érte el az immár ingatlanokkal foglalkozó Alexander Rovtot.

- Sok millió dolláros kenőpénzekről és még ennél is nagyobb földgáz és műtrágya üzletekről írt a 24.hu, dokumentumokra és bírósági forrásokra hivatkozva. Önről - Pákh Imrével ellentétben - keveset tudnak Magyarországon. Azt azonban az ismert műgyűjtő is megerősítette, hogy közös cégük volt, és ukrajnai üzletekkel indítottak még a kilencvenes években. Nem kevesebbet állítanak, minthogy Önök sok millió dollár értékben loptak műtrágyát az ogyesszai kikötőből. Az idézet cikkben megjelölt idő és üzletág is stimmel. Mi a valóságalapja a leírtaknak?

Alexander Rovt: Egyáltalán semmi. Sem az időpont, sem a cikkben megjelölt cégek és az ezek között feltételezett kapcsolatok nem valósak. Pákh Imrével valóban volt közös cégünk, amely műtrágyagyártással és -exporttal foglalkozott, földgázzal viszont sohasem. Márpedig éppen gázkereskedelemmel való visszaélésekkel gyanúsították meg Tyimosenkót és Lazarenkót. Műtrágyagyárainkat a magyarországi földgázüzletben is aktív Dimitri Firtasz vette meg. Ez is tény. De sem 1995-1996-ban, sem később nem voltunk kapcsolatban a két ukrán politikussal, így a vesztegetésről és a lopásról szóló híresztelés is hazugság.

- Egy banki átutalást másolatát mellékelték az üzleti kapcsolat bizonyítására. Ez sem releváns?

- Egyáltalán nem, ugyanis az ott szereplő cég nem volt sosem az enyém. A banki utaláson ugyanis nem cégem, a World Wide Chemicals LLC, hanem a World Wide Chemicals Inc. neve szerepel. Ez utóbbi cég tulajdonosa a mindenki számára hozzáférhető adatbázisokból egyértelműen kideríthetően Roman Gershun volt, aki egyébként szintén gázzal kereskedett, ukrán származású és New Yorkban él.

- Pákh Imre a 24.hu-nak csak annyit mondott, hogy nem Lazarenkóval, hanem cégekkel üzletelt. Ez érthető akár beismerésnek is.

- Azt nem tudom, hogy egykori cégtársam kikkel és milyen cégekkel kötött üzletet, én csak a saját kapcsolataimért tudok és akarok felelősséget vállalni.

- Az ominózus cikkben azt is felvetik, hogy Ön áll a Klubrádiót és a 168 órát finanszírozó külföldi szervezet mögött, vagyis áttételesen tulajdonosa a két médiának. Mi igaz ebből?

- Egy szó sem. Soha egy forintot vagy dollárt nem tettem a magyarországi médiába.

- Mégis rendre felröppen Önről ez az információ. Nem lenne jobb most már, ha valóban beszállna a magyar médiába?

- Eszemben sincs. Nézze, én racionális üzletember vagyok. Csak azt csinálom, amihez értek. A médiához speciel nem, és éppen ezért nem is akarok beszállni.

- Meglehet, hogy nem véletlenül hozták kapcsolatba Önt és Pákhot a Tyimosenkó-Lazarenkó-üggyel. A neves műgyűjtőnek évek óta vitája van a kormánnyal a Munkácsy-képek miatt, Önt pedig két baloldali média mögött sejtik, bár mint mondja, egyikhez sincs semmi köze.

- Nem érdekelnek a feltételezések, és nem is foglalkozom ezekkel. Budapesten is ingatlanokkal foglalkozom. Az ötcsillagos Aria Hotel felerészben az enyém, a Baross téren levő Golden Park Hotelt pedig a közelmúltban vettem meg.

Az Átlátszó életrajzi összefoglalója szerint Alexander Rovt még 1952-ben Róth Sándorként született Munkácson. Az 1980-as évek elején Magyarországon telepedett le. 1985-ben már az Egyesült Államokban kapott letelepedési engedélyt. Némi kitérő után gyerekkori barátjával, a szintén kárpátaljai Pákh Imrével az IBE Trade-nél kezdett dolgozni. A cég alapvetően barterben utazott, és olyan országokkal üzletelt, amelyek piacképes nyersanyaggal tudtak fizetni. Rovt így került a műtrágyaüzletbe. A 90-es évek végére Rovt cégei Ukrajnában, Bulgáriában és a Fekete-tenger vidékén meghatározó szereplőivé váltak a műtrágyagyártásnak és -kereskedelemnek: a fekete-tengeri kikötőkön keresztül haladó orosz és ukrán műtrágya 85 százaléka Rovt ellenőrzése alatt volt. Aztán jött a privatizáció időszaka, ami Rovt számára újabb óriási lehetőséget jelentett. 2011-ben aztán - ahogy ő fogalmaz -, olyan ajánlatot kapott kelet-európai érdekeltségeire Dimitrij Firtastól, amit nem lehetett visszautasítani. Rovt azóta elsősorban a New York-i ingatlanbefektetéseire koncentrál, de cégei, a különböző IBE-cégek ma is aktívak mind az USA-ban, mind Közép- és Kelet-Európában.