Rekord mennyiségű külföldi tőke érkezett tavaly Magyarországra

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (NFÜ) szerint a támogatásukkal minden eddiginél több külföldi működő tőke érkezett hazánkba 2016-ban. A szervezet szerint az idei évre is jók a kilátások az adócsökkentések és a k+f programok átszervezése miatt. Nemcsak új befektetők próbálkoznak, a már itt lévő cégektől érkezik a legtöbb tőke - állítja az NFÜ.

Tavaly 71 beruházási projektben, összesen 3244 millió euró (mintegy 1002 milliárd forint) működő tőke érkezett Magyarországra a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) támogatásával. A projektek száma 6 százalékkal, a befektetések értéke 131 százalékkal, míg a létrehozott munkahelyek száma 36 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Így 176467 új munkahely jön létre a szervezet becslései szerint. A januári adatok alapján az idei évben a 2016-os hasonló eredményeket érhetnek el. A HIPA célja, hogy olyan cégeket csábítson Magyarországra, amelyek jövőt álló technológiát és magas hozzáadott értéket teremtő munkahelyeket hoznak létre - idézi az MTI Ésik Róbert, az ügynökség elnökének keddi bejelentését.

A tavalyi évben a legtöbb projekt Németországból (15), az Amerikai Egyesült Államokból (14), illetve Nagy-Britanniából és Svájcból (6-6) érkezett. A leginkább előbbi kettő hozta a legtöbb tőkét: német és amerikai befektetőkhöz köthető a befektetett összeg 64,3 százaléka. Németország hagyományosan Magyarország egyik legfontosabb partnere, nem meglepő, hogy a befektetett összeg 52, és az összes munkahely 32 százalékát adták német vállalkozások. Mindkét szempontból az Egyesült Államok a második (12,3, és 19 százalék). A beruházási értéket tekintve a harmadik legnagyobb partner Dél-Korea lett a gödi Samsung beruházásnak köszönhetően, Dánia pedig a nyíregyházi LEGO bővítés eredményeként a harmadik legtöbb munkahelyet létesítő ország.

A HIPA adataiból is érezhető, hogy a magyar gazdaság egyik legfontosabb eleme (motorja vagy éppen fékje) a járműipar: tavaly 25 beruházási projekt, a teljes befektetett összeg 66 százaléka, valamint az újonnan létrejött munkahelyek 44 százaléka ebbe a szektorba érkezett. Ezt követi az üzleti szolgáltató szektor (SSC) 12 projekttel és majdnem 2500 új munkahellyel, emellett jelentős még az élelmiszeripar (8 projekt, 1432 munkahely. A beruházás nagysága alapján több mint 341 millió eurós értékkel a második az elektronikai ágazat, míg az élelmiszeripar közel 258 millió euróval ezúttal is a harmadik - mondta el Ésik.

A már Magyarországon jelen lévő külföldi befektetők jól érzik magukat, ez látszik abból a számsorból is, hogy a tavaly sikeresen végigtárgyalt 71 projektből 55 Magyarországon már letelepedett vállalatok bővítésére, kapacitásainak fejlesztésére irányult. Nőtt az újra befektetők aránya is, a 2015-ös 68 százalékról közel 77 százalékra emelkedett tavaly. Pozitívumként értékelte azt is, hogy 2016-ban a projektek 56 (2015-ben 43) százaléka a fejlődő régiókba ment. A szervezet idén a k+f programban már budapesti és vidéki programokat is támogathat. Ettől valamint attól, hogy egységesen 9 százalékra csökkentette a kormány a társasági nyereségadókulcsot, a befektetői kedv élénkülését várják.

A HIPA szerint tavaly a magyar ügynökség volt a legsikeresebb a V4-es országok között: mind a projektek száma, mind a beruházási volumen és a létrejövő munkahelyek száma alapján is. Idén a már említett tao-csökkentés és a szociális hozzájárulási adó (szocho) mérséklése komoly versenyelőny lehet.

Idén az ügynökség technológiaintenzív beruházásokat támogat, ami azt jelenti, a támogatás odaítélésénél már nem követelmény, hogy új munkahelyeket teremtsenek, elég a meglévők megtartása, de emellett jelentős, 30 millió eurós, vagyis 10 milliárd forintos technológiai fejlesztést kell végrehajtani, melynek eredménye, hogy nő a vállalat termelékenysége, hatékonysága, és ez az árbevételben és a bérekben is tükröződik. A szervezetnél jelenleg 44 projekt keres tőkéstársat 5 különböző szektorban, csaknem 1,276 milliárd euró beruházási értékben, az átlagos befektetési igényük 1,5-1500 millió euró.