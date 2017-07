Repülőgépet keresnek az orvosoknak

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) nyílt tendert írt ki két merevszárnyú repülőgép rendelkezésre állására, a gépekkel donorszerveket, illetve orvoscsoportokat kell szállítani. Az ÁEEK a korábbi tenderét idén februárban visszavonta.

Németh Géza, 2017. július 7. péntek, 17:42

A felhívás kitér arra, hogy a cél, az Eurotransplant (ET) együttműködési megállapodás keretei között megvalósuló nemzetközi szervcserék gyakorlati kivitelezését támogató légi szállítási szolgáltatás beszerzése.

Ennek keretében a nyertes ajánlattevő köteles 2 darab, legfeljebb 2 órán belüli felszállásra képes merevszárnyú légi jármű folyamatos (non-stop) rendelkezésre állásának biztosítására, valamint az ajánlatkérő eseti megrendelése alapján légi szállítási szolgáltatások teljesítésére. A szállítások az esetek döntő többségében az ET tagállamokból történnek, azonban esetenként előfordulhat nem ET tagállamból történő szállítás is. A felhívás példaként Athént említi.

Az eseti szállítási szolgáltatások mennyisége a szerződés 12 hónapos időtartama alatt összesen 200 blokk óra, de ettől az ajánlatkérő 30 százalékkal kevesebbet is kérhet.

Ajánlatot az tehet, akinek az előző lezárt üzleti évben a nettó árbevétele elérte a 350 millió forintot. Referenciaként pedig az elmúlt 3 évből be kell mutatni, nem menetrend szerinti légi személyszállítási szolgáltatásra vagy mentőrepülésre vagy személyzettel együtt történő repülőgép bérbeadásra vonatkozó, összesen legalább nettó 112 millió forint értékű referenciát.

Feltétel az is, hogy az ajánlatkérő rendelkezzen egy túlnyomásos kabinnal, jet hajtóművel, és egy túlnyomásos kabinnal, de turboprop hajtóművel bíró merevszárnyú repülőgéppel. Ezek minimális utazósebessége legalább óránként 500 kilométer, továbbá legalább 5 utast és 200 kilogramm terhet kell tudniuk szállítani.

Az ajánlatok benyújtási határideje augusztus 14.

A Napi.hu idén február 6-i információja szerint az ÁEEK visszavonta az ET)együttműködési megállapodás keretei között megvalósuló, nemzetközi szervcserék gyakorlati kivitelezéséhez kért, két darab merevszárnyú repülőgép folyamatos rendelkezésre állására kiírt tendert. Az indoklás mindössze annyi volt, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt vonja vissza a felhívást az ÁEEK.

Az ajánlattételi határidő március 14. volt. A felhívásban feltételként szerepelt az, hogy a repülőknek két órán belül fel kell szállniuk, és magukkal vinniük a donorszervet, vagy pedig a szervkivételt végző orvoscsoportot. Az útvonal a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, illetve valamely ET-tagállam közötti, de esetenként tagállamon kívüli helyszín is lehet. A felhívás példaként akkor is Athént említette. A kért éves teljesítmény 200 óra, de ettől az ajánlatkérő 50 százalékkal kevesebbet is rendelhetett volna.

Ajánlattételre az volt jogosult, akinek az előző három lezárt üzleti évben, a nem menetrendszerű légi személyi szállítási szolgáltatásból legalább nettó 88,5 millió forint árbevétele származott.

