Repült a bírság a szegedi Dóm tér felújítása kapcsán

Három közbeszerzés miatt összesen 550 ezer forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) a szegedi Dóm Fejlesztő- és Turisztikai Szolgáltató Szervezetet. Az eljárást mindhárom esetben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), mint irányító hatóság kezdeményezte.

A Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent határozatok közül az első a Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése című projekt kapcsán, a kiviteli tervek elkészítését kérő eljáráshoz kapcsolódik. Az ajánlatkérő Dóm Fejlesztő- és Turisztikai Szolgáltató Szervezetet három céget kért fel ajánlattételre.

Egyik feltétele az volt, hogy az utóbbi három lezárt üzleti évből csak egy lehet veszteséges. Viszont elkövette azt a hibát, hogy az egyik felkért cég három veszteséges évet tudhatott magáénak. Ettől a cégtől az ajánlatkérő hiánypótlást kért, de miután azt nem kapta meg, érvénytelenítette az ajánlatát, vagyis kizárta a versenyből. Az NGM viszont úgy vélte, hogy már a felkérés előtt informálódnia kellett volna az ajánlatkérőnek, és két veszteséges évvel ezt a céget meg sem hívhatta volna a közbeszerzésre. Ez a mulasztás 200 ezer forintos bírsággal járt.

A következő projekt a Dóm belsőépítészeti tervezési munkáit tartalmazta, de kiterjedt a tervezés a nyugati toronyra, az altemplomra, a lépcső alatti térre, a Dömötör toronyra, a Nemzeti Panteonra és a Püspöki Székház kertjére is. Itt is hasonló volt a helyzet, az egyik felkért ajánlatkérőnek az elvárt egy veszteséges év helyett két ilyenje volt. Ez is 200 ezer forintos bírsággal járt.

Végül a harmadik eljárás a Dóm fejlesztésének a műszaki ellenőrzésére kiírt közbeszerzéshez kötődik. Itt a három felkért ajánlattevővel szemben az volt az elvárás, hogy az utóbbi két lezárt üzleti év mérlege közül csak az egyik lehet veszteséges Ezzel szemben az egyik cégnek mindkét éve az volt. Ezért 150 ezer forint bírság járt.

(A fenti MTI-kép Szörényi Levente és Bródy János István, a király című rockoperájának próbáján készült a szegedi Dóm téren.)

