Repült a közbeszerzési bírság a Közgépnek

Miután a bíróság visszadobta az első határozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság újra 2,5 millió forintra bírságolta a Közgép Zrt.-t az M4-es autópálya építésébe be nem vont alvállalkozó miatt.

Németh Géza, 2017. június 15. csütörtök, 17:28

A határozat a Közbeszerzési Hatóság honlapján jelent meg.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. 2013. áprilisában tette közzé az M4-as autópálya Abony és Fegyvernek közötti szakaszának második ütemére a nyílt közbeszerzési felhívást. A feladat magában foglalta egy új Tisza-híd megépítését is.

A felhívásra két ajánlat érkezett, a nyertes az olcsóbb Acél-Híd konzorcium lett, nettó 32 milliárd 590 millió forinttal. A konzorcium tagjai a Közgép Zrt. és az A-Híd Zrt. voltak. A kormány - arra hivatkozva, hogy az EU nem finanszírozza a beruházást, hazai forrás pedig nincs rá - egy 2015 áprilisi határozatában ellehetetlenültnek nyilvánította a projektet, a NIF pedig felbontotta a szerződést.

A kákán is lehet csomót találni

A Közbeszerzési Hatóság (KH) elnöke 2016 áprilisában hivatalból jogorvoslatot kezdeményezett a konzorciummal szemben, az indok pedig így szólt: a közös ajánlattevők megsértették a közbeszerzési törvény azon előírását, amely szerint az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Ez konkrétan 6 darab, 10 tonnánál nehezebb vibrohenger alkalmazását jelentette, amelyet - alvállalkozóként - a Lavinamix Kft. bocsátott volna a nyertesek rendelkezésére.

Miután ezeket a konzorcium nem használta, a Közgépet 2,5 millió forintra bírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) 2016 júniusában, de a cég a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult. A bíróság visszaadta az ügyet a KD-nek, mivel az csak a Közgép felelősségét vizsgálta, az A-Híd felelősségét viszont nem. A jog szerint a konzorciumi tagok ugyanis egyetemlegesen felelnek a teljesítésért.

A most lezárult újabb döntőbizottsági eljárás már vizsgálta az A-Híd felelősségét is, és ezt a céget vétlennek találta. A jogvita lényege most is a vibrohengerek körül forgott, közelebbről: azokat a munka leállításáig alkalmazta-e a Közgép, vagy pedig nem használta azokat? Az A-Híd úgy vélte, hogy ezeket az eszközöket csak az aszfaltozáshoz kell használni és erre a munkafázisra nem került sor. A KD viszont a dokumentumokat megvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a földmunkák során, az útalap tömörítéséhez használtak vibrohengert. A hengerek tulajdonosa, a Lavinamix viszont arról számolt be, hogy nem vettek részt a teljesítésben.

Bírság, és punktum!

Miután a Közgép kihagyta az alvállalkozót - ez a cég nevezte meg a vibrohengeres alvállalkozónak a Lavinamixet - így súlyos jogsértést követett el, ezért járt a 2,5 millió forintos bírság.

