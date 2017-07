Rossz hír a Balatonhoz készülő családoknak - újabb szabadstrand lett fizetős

Az egyébként is kevés szabadstrandok sorából kiesett az egykori zánkai úttörőváros strandja. Ráadásul a látogatási lehetőséget is radikálisan korlátozták, és a balatoni strandok többségétől eltérően belépőt kell fizetni a 3 év alatti gyerekek számára is - számol be a Balatontipp.hu.

Az úttörős időkben, majd a rendszerváltást követő első években is zártan működő gyermekváros strandját 22 évvel ezelőtt nyitották meg a külső látogatók előtt. Az akkor Gyermek és Ifjúsági Centrum néven működő intézménybe gyakorlatilag szabadon bemehetett bárki, mert a főkapun kívül azzal átellenben a 71-es főút másik oldalán volt egy ajtó gyalogosoknak, bicikliseknek.

Később, a bicikliút elkészülte után Zánka felől is nyitottak egy biciklis, gyalogos bejáratot. A jobb időkben évi 50 ezer szállóvendég mellett a 300 ezer napi látogató nem okozott semmi komolyabb problémát. Az utóbbi években viszont elindult egy bezárkózási folyamat - idézi az InfoRádió a Balatontipp.hu-t.

Az Új Nemzedék Központ idején lezárták a 71-es főút melletti "kiskaput", majd a közben az Erzsébet Táborok Alapítványhoz került Zánkai Sport- és Rendezvényközpontban megszüntették a Zánka felőli gyalogos, biciklis bejutási lehetőséget, most pedig még drasztikusabb lépést tettek.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a portál érdeklődésére tudatta, hogy a strandot péntektől vasárnapig, naponta 9-19 óráig lehet látogatni. A június 15-augusztus 31. közötti időszakban a felnőtteknek 500, a 3-14 év közötti gyerekeknek 400, a "kedvezményes belépő (3 éven aluli gyerek, diák, nyugdíjas)" pedig 300 forintért mehet be egy napra.

A két felnőttre, két gyerekre érvényes családi belépő 1500 forintba kerül. Kettőn felüli gyerekek után 200 forintot kell fizetni gyerekenként a családi jegy ára mellé. A felnőtt és kedvezményes jegyből 100-100 forintot elengednek 16 óra után.

A Balatontipp.hu ugyanakkor felhívja a figyelmet: a díjrendszerben egyedülállő a 3 év alatti gyerekek befizettetése, a balatoni strandok ugyanis többnyire a 4 évesnél fiatalabb gyerek után nem kérnek belépőt. Talán egy vigasztaló dolog van: a csúszdát ingyen lehet használni - jegyzi meg a portál. (A kormány azt akarja, hogy a Balatonon nyaraljon)