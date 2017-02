Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Schobert Norbert elbukta a félmilliárdos pert

Hosszú pereskedés végére kerülhet pont - adta hírül a Velvet.

Több DJ és zenész 2013-ban azért követelt 400 millió forintnyi jogdíjat Schobert Norberttől és Rubint Rékától, mert a házaspár elmulasztott jogdíjat fizetni a dvd-iken hallható zenékért. A videókból 2010-2013 között 174 ezer példányt gyártottak, a dalok után azonban állítólag egyszer sem fizettek jogdíjat, így többek között Sterbinszky és Hamvai PG sem kapott semmit az eladott videók után - írta a portál.

Mivel nem tudtak megállapodni Schobertékkel, több jogosult - köztük kiadók és zenészek - polgári pert indított, 201 millió forint értékben. A fitneszguru a vádakat azonnal tagadta. A házaspár az Artisjus felé végül kifizette a 30 millió forintos, elmaradt jogdíjat.

Majd Hamvai PG, Papp Róbert, a TomTom Records, a V4 Music és Király Tamás közösen elindították a 201 millió forintos polgári pert és feljelentést is tettek. A nyomozás 2016 február óta tart, de az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja. Az összeg körülbelül 70 dalt fed le a jogosulatlanul felhasznált 390-ből, vagyis a további dalok miatt további több száz milliós kártérítés perekre lehet számítani még ezután is - derül ki a Velvet cikkéből.

Ezt követően Schobert 500 millió forintos kártérítést indított Papp Róbert és Hamvai PG ellen hitelrontás miatt. A Schoberték a pert tavaly májusban, első fokon elvesztették és a 750 ezer forintos perköltséget Hamvai PG-éknek, az 1,5 millió forintos eljárási illetéket pedig az államnak kellett kifizetniük. A bíróság szerint ugyanis a felperesek bizonyítottan valóban nem fizettek jogdíjat az általuk felhasznált zeneművek után. Majd 2016. december 1-én a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, és kötelezte a házaspárt, hogy 15 napon belül fizessenek Papp Róbertnek és Hamvai PG-nek 400 ezer, az államnak pedig 2,5 millió forintot az elsőfokú perköltségen és illetéken felül.

További részletek itt olvashatók.

A fitneszedző-vállalkozó legutóbb akkor kerül be a hírekbe, amikor arról beszélt, hogy egy országos csatornán a híradó előtti időben tévétornája indul, amelyben felesége, Réka és a gyerekeik is részt vesznek. Akkor beszélt cégének (Norbi Update) a tőzsdére kivonulásáról is. Elmondása szerint rá kellett jönnie, hogy a tőzsde nem a kis- és közepes vállalkozásoknak való. Rengeteg pénzt bukott. el. A cég zárt részvénytársaságként működik tovább.