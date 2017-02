Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sikkasztás miatt indult nyomozás a neves magyar kereskedő ügyében

Az ügyészség kedden sikkasztás bűntette miatt elrendelte a nyomozást az Alexandra könyvesboltokat üzemeltető Rainbow Kft. érintettségével - tudta meg a Napi.hu. Csődbűncselekmény miatt már 2015 óta folyik nyomozás az Alexandra-cégek kapcsán. Nem sikerült megállapodni a Central-csoporttal az Alexandra-boltok további üzemeltetéséről.

A Budapesti V. és XIII. kerületi ügyészséghez érkezett feljelentés tárgyában sikkasztás bűntette miatt kedden elrendelték a nyomozást, a feljelentést egy cég tette meg a Rainbow Kft. érintettségével - közölte a Napi.hu megkeresésére Gasz Péter, a Fővárosi Főügyészség szóvivőt helyettesítő ügyésze.

Az Alexandra könyvesboltok hálózatát érintő fizetésképtelenséggel összefüggésben a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) is beadvánnyal fordult Ibolya Tibor fővárosi főügyészhez. A főügyészség a beadványt - elbírálás céljából - az illetékes kerületi ügyészséghez továbbította, a kerületi ügyészség dönti el érdemben, hogy a beadvány tartalma alapján bejelentésnek, feljelentésnek vagy egyéb beadványnak tekinthető - közölte Gasz Péter.

Az MKKE szerint jelenleg az Alexandra-cégekkel kapcsolatos helyzet jogi és gazdasági szempontból nem átlátható, arra kérték a főügyészt, hogy bejelentésük alapján mielőbb indítson vizsgálatot - írta korábban a Világgazdaság a könyves szakmai szervezet beadványára hivatkozva. Amennyiben a kiadók, egyéb beszállítók és a nyomdák nem jutnak hozzá követeléseikhez, az beláthatatlan láncreakciót indíthat el, amely rendkívül súlyos gazdasági, munkaügyi következményekkel járhat a könyvszakmára és a nyomdaiparra nézve - írták a dokumentumban.

Bonyolult helyzet Az Alexandra könyvesbolt hálózatot könyvekkel ellátó, nagykereskedő Könyvbazár Kft. több mint hárommilliárd forinttal tartozik a könyvkiadóknak. A Könyvbazárnak 3,8 milliárdos követelése van a köteteket a boltokban értékesítő, kiskereskedő Rainbow Üzletlánc Kft.-vel szemben, ugyanakkor a Rainbow-nak hasonló összegű viszontkövetelése van a Könyvbazárral, az azt vezető Matyi Dezsővel és annak más vállalkozásaival szemben. A könyvkiadók visszahívták könyveiket az Alexandra hálózatból.

Csődbűncselekmény gyanújával nyomoznak

Az Alexandra hálózatot működtető korábbi, Matyi Dezső vezette vállalkozást, a jelenleg felszámolási eljárás alatt álló Pécsi Direkt Kft.-t érintően is nyomoz a hatóság.

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztálya - a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség nyomozás-felügyelete mellett - 2015. április 30-a óta folytat nyomozást csődbűncselekmény bűntette miatt a Pécsi Direkt Kft. és több kapcsolt vállalkozása, így a Könyvbazár Kft. és a Rainbow Üzletlánc Kft. érintettségével. A feljelentést két bank tette; az ügyben gyanúsított nincs - közölte lapunkkal Gasz Péter, a főügyészség helyettes szóvivője.

Mindenki feljelentett mindenkit



A Könyvbazár és a Rainbow közti elszámolási vitában mindkét fél bejelentette már a sajtóban, hogy tettek feljelentést. Matyi Dezső jogi képviselője azt közölte, hogy az üzletember azok ellen tett feljelentést, akik szerinte becsapták, s akik miatt felgyűlt az Alexandra könyvesbolt hálózat több milliárdos tartozása.

Matyi valószínűsíthetően a Pécsi Direkt adósságrendezése és reorganizációja során bevont szakértőkre és a Rainbow-ban tavaly szeptember óta 50 százalékos részesedéssel rendelkező Wolf-CRS Kft. tulajdonosára utalhatott. Matyi szerint a Wolf-CRS Kft. "hamisított üzletrész adásvételi szerződésekkel" lépett be tagként a Rainbow-ba a 2016. szeptember elsejei taggyűlésen; közlése szerint az ügyben büntetőeljárás folyik.

Korábban Somogyi Ferenc, a Könyvbazár és a Rainbow átvilágítását - a tulajdonosok kérésére - elvégző PD Consulting Kft. vezetője nyilatkozott arról, hogy az átvilágítás során több szabálytalanságra bukkantak, tavaly decemberben és idén januárban három büntető feljelentést is tettek költségvetési csalás és sikkasztás miatt.

Somogyi azt mondta korábban lapunknak, hogy a vizsgálat során kiderült: a nagyra nőtt cégcsoport bonyolultan, szinte átláthatatlanul gazdálkodik. Az is kiderült, hogy a kiskereskedő Rainbow bevételeiből Matyi és bizalmas munkatársai adtak kölcsönt - esetenként az új résztulajdonos Wolf-CRS által javasolt, új vezetőség tudta nélkül - más, Matyiékhoz köthető vállalkozásoknak és személyeknek.

Nem menti meg a boltokat a Central

Bevételi forrás hiányában nem fenntartható az Alexandra könyves láncot üzemeltető cég, a Rainbow Kft. miután a könyvkiadók nagyrészt visszahívták könyveiket a hálózatból - ezt közölte a könyvkiadókkal hétfői levelében a Rainbow vezetése, amelyről az mno.hu számolt be . A Centrál Médiacsoport Zrt.-vel, amely befektetőként jelentkezett, eredménytelenül zárultak a tárgyalások, konkrét ajánlatot nem tett a cég - áll a levélben. Ez azt is jelenti, hogy az Alexandra üzletek bérleti jogát más kiadói csoportok szerezhetik meg, a kiadókat Somogyi Ferenc, a PD Consulting vezetője tárgyalásra hívta február 24-ére.

A felszámoló csődbűntettet sejt

A felszámolás alatt lévő Pécsi Direkt Kft. felszámolója, a Kvantál Kft. február elején jelentette be, hogy a megállapítása szerint a cég felszámolása előtt az Alexandra vagyonát "átjátszották" új vállalkozásokba (Könyvbazár, Rainbow), amelyek mára szintén fizetésképtelenség közelébe kerültek. Az ügyben csődbűncselekmény, sikkasztás, csalás, költségvetési csalás, hűtlen kezelés és tartozás fedezetének elvonása gyanúja miatt indított nyomozást a NAV, amely most is zajlik.

A felszámoló azt is közölte, hogy több pert indított az eltűnt vagyon visszakövetelésére azon cégek ellen, ahová a Pécsi Direkt, vagyis az Alexandra-hálózat vagyonának egy jelentős része átkerült. Ilyen például a Wolf-CRS, a Könyvbazár, a Matias-Borászat Kft. és a Rainbow. Kezdeményezték a Pécsi Direkt volt vezetőjének (Matyi Dezső) felelősségre vonását is.

Az évek óta 9-10 milliárdos kötelezettségállományt görgető Pécsi Direkt felszámolása 2015. március 24-én indult el. A felszámoló nyilvántartása szerint összesen 102 hitelezőnek, köztük könyvkiadóknak, önkormányzatoknak, bankoknak és az adóhatóságnak maradt adós a vállalkozás több mint 9 milliárd forinttal.

(Az MTI képén a G-Adam kiadó és az ElektroPress képviselője demonstrál az Alexandra Nyugati téri könyvesházánál 2017. február 17-én.)