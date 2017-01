Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sok pénzt kapott a Népszava kiadója

Nemcsak a XXI. század Média Kft.-t, a Népszava kiadóját, hanem a Szabad Föld hetilap gazdáját, a Mezőgazda Kft.-t is megszerezte és feltőkésítette Puch László egykori MSZP-pénztárnok bécsi cége, a Horizont Handels und Industrie AG - írta a hvg.hu.

A Szabad Föld kiadója 990 millió forintos tőkeinjekciót kapott - a pénz már megérkezett a számlájára -, így a törzstőkéje 1,018 milliárd forintra nőtt. Ezzel párhuzamos folyt a Népszava kiadójának megerősítése. Minderre a Geomédia-lapokat korábban megvásárolni kívánó, liechtensteini bejegyzésű XXI Century Invest AG-vel kötött megállapodás egyoldalú geomédiás felmondása után került sor - számolt be a portál.

Az újságok a régi geomédiás vezérkar irányítása alatt maradnak: a XXI. század élén Horváth László áll, a Mezőgazda két vezetője a tőkeemelés után Dobricza Gabriella és Lelkes Lajos. A Horizontot Simon Dénes vezeti, a fő részvényes Puch csak a felügyelőbizottságban vállalt szerepet.

Tovább folyik az egész Geomédia-csoport átszervezése ettől függetlenül is. A Vasárnapi Hírek egykori kiadóját, a VH Kft.-t például a napokban részben eladták, és új nevet is kapott. Ezentúl Hatszín Teátrumnak nevezik, és Gálvölgyi Dóra, Gálvölgyi János színész gyermeke vezeti, aki kisebbségi résztulajdonos is lett - írta a hvg.hu.