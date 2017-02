Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Svájci minősítést nyert el egy magyar cég

A Bárdi Autó Zrt. az Icertias független svájci minősítő intézet a Customers’ Friend, azaz a Vásárló barátja minősítéssel jutalmazta - adta hírül az autóalkatrész-kereskedőhálózat.

A minősítés odaítéléséhez a svájci intézet tucatnyi szempontból elemzi világszerte a cégek működését, gazdálkodását. Különösen fontos az ügyfelek elégedettsége, valamint a felelősségteljes működés.

A mostani döntést az Icertias kiterjedt, titkos piackutatása előzte meg. A vevőbarát minősítéshez többek között meg kell felelni annak a feltételnek, hogy a vállalkozás minél magasabb szinten tartsa a kapcsolatot partnereivel az egyre bővülő kommunikációs csatornákon - ingyenes segélyvonalak, digitális közösségi hálózatok - keresztül. Az ellenőrök azt is tesztelik, hogy a vizsgált cég első osztályú munkakörülményeket biztosít-e a dolgozóinak.

Az Icertias egy zürichi székhelyű, független minősítő szervezet, öt kontinens több mint 40 országában vizsgálja a cégeket.

A Customers' Friend cím megszerzéséhez az etikus működés is elengedhetetlen. Azt is ellenőrzik, hogy a törvényes működésen túl a vizsgált cég azokat a rendeleteket, vállalásokat is betartják-e, amelyek az ügyfelek és a munkavállalók jogaira vonatkoznak. A minősítés elnyeréséhez pedig az ellentéteket közös megegyezéssel, lehetőleg jogvita nélkül kell megoldaniuk az ügyfelekkel.

Így a cég a magyar autóalkatrész kereskedőhálózatok közül egyedüliként viselheti az Icertias által odaítélt díjat.

A Bárdi Autó Zrt. Magyarország egyik vezető autóalkatrész-kereskedője. A cég 3000 főt foglalkoztat; Magyarországon, Szlovákiában és Romániában 122 üzlettel van jelen. A cég jelenleg 380 beszállítóval dolgozik, teljes árukészlete több mint 10 millió alkatrészből áll.