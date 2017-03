Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Száguld a magyar csomagküldő sikercég

A FoxPost csomagküldő automatái csupán alig több mint másfél évvel ezelőtt, 2015 április jelentek meg hazánkban. Az akkoriban még újdonságnak számító logisztikai megoldás mostanra szükségszerű tényezővé vált mind az online vásárlás, mind a hagyományos csomagküldés területén. Már több mint 500 ezer csomagot vettek át FoxPost csomagautomatákon - olvasható a cég közleményében.

Alig 20 hónappal az indulás után a FoxPost szolgáltatása máris több mint 400 webáruházban érhető el. A hagyományos online kiskereskedelem mellett ráadásul a cég életében egyre hangsúlyosabb a magánszemélyek közötti csomagküldési alternatíva biztosítása is, melyben a FoxPost kiemelt partnereként a Vatera is komoly szerepet vállal. Idén márciusban leszállította a cég a félmilliomodik csomagját is.

A partnerek számának növekedésével együtt, a jelenleg 62 terminálból álló automata-hálózat mérete is folyamatosan bővül: a 23 budapesti helyszín mellett már további 32 vidéki városban is elérhető FoxPost csomagautomata, és idén további 80 terminállal bővül a hálózat, mivel hamarosan átjárható lesz WEBOX kültéri csomagautomata-hálózatával. A bővülés kulcsa a minőségi szolgáltatás és a folyamatos innováció.

A FoxPost csomagautomatáinak jelenleg havonta átlagosan 80 ezer felhasználója van, ráadásul közülük is már most minden második vásárló visszatérő ügyfél, akik legalább már 2 alkalommal biztosan igénybe vették a szolgáltatást.

"A csomagautomatába kézbesített küldemények esetében számunkra az elsődleges célcsoportot a napi rendszerességgel ingázó dolgozók és tanulók jelentik. Ezen ügyfeleink részére ugyanis a FoxPost csomagautomatái egyértelműen kedvezőbb megoldást jelentenek, hiszen nem a vásárló alkalmazkodik a szállítóhoz, hanem a szállító a vásárlóhoz. De azt is érzékeltük, hogy egyre nagyobb az igény mutatkozott arra, hogy olyan területekre is lehessen automatában csomagot feladni, ahol még nincs szolgáltatásunk, bevezettük az automatából címre történő kézbesítést is. Ezzel az új szolgálatással "egyablakos" kiszolgálást tudunk nyújtani csomagot feladni kívánó ügyfeleinknek" - fogalmaznak a közleményben