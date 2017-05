Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szokatlan újdonság jön a lottózókban

Több fejlesztés érkezik idén a Szerencsejáték Zrt.nél és lesznek szigorítások is - írja a Pénzcentrum.

A Szerencsejáték Zrt.-nek nyártól meg kell felelnie a pénzmosás elleni törvénynek, vagyis minden sportfogadásban, a 600 ezer forint feletti nyereményt elérő játékost ellenőriznie kell - olvasható a portálon.

Ezen kívül az év utolsó negyedében bevezetik a játékoskártyákat. Ezek az azonosítást segítik majd, bár használatuk egyelőre nem lesz kötelező. A kártyának lesz egy alap és egy prémium változata is, ez az NFC technológia mellett chippel is el lesz látva, így banki funkciók elvégzésére is alkalmas lesz.

Hamarosan több játéknál is érkezik az a digitális innováció, amelyet a sportfogadásoknál már egy éve bevezettek. Ennek lényege, hogy egy készüléken össze lehet állítani a számunkra megfelelő játékot, ezzel papírt spórolva.

