Tarol a mozikban a legdrágább magyar film

Andy Vajna filmipari kormánybiztos továbbra is hiányolja - egyébként Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterhez hasonlóan - az új magyar történelmi filmeket, bár egy közelmúltban adott nyilatkozata szerint az Oscar-díjas Saul fiát, a Szabadság, szerelmet és a Kincsemet is történelmi témájú alkotásnak tartja. Próbálkoznak Hunyadi-, betyár- és más történelmi témájú filmekkel is, de az eddig készült forgatókönyvek nem voltak méltóak a megfilmesítésre. Nem akarnak elpazarolni egy Hunyadit, aki fantasztikus történelmi figura, és akiről méltó filmet kell csinálni - mondta korábban az állami filmes támogatási rendszer átalakítását is levezénylő Vajna a Kossuth rádióban.