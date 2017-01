Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Távozik a Budapest Bank elnök-vezérigazgatója

Zolnai György elnök-vezérigazgató közös megegyezéssel távozik a Budapest Bank (BB) éléről, vezetői feladatait március 31-ig látja el. Utódjának keresése folyamatban van - adta hírül a bank.

Zolnai György 2011 júliusa óta áll a bankcsoport élén. A szakember mintegy 30 éves, széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a banki-pénzügyi szektorban, karrierje során számos felső vezetői pozíciót töltött be nemzetközi vállalatoknál itthon és a régióban. A bankhoz 2011-ben a GE Money oroszországi bankja éléről érkezett.

Zolnai 2015 és 2016 során sikeresen vezette át a bankot a tulajdonosváltás folyamatán - olvashatüó a mai közleményben.

A vezérigazgató személyes karrier céljait követve távozik a banktól, utódlásáról a közeljövőben születik döntés.

Határozottan optimista vagyok a BB jövőjét illetően: a portfólió tiszta, a bank növekedési pályán van, a szakembergárdája a piacon kiemelkedő, és minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy hosszú távon is egyike legyen a piac meghatározó univerzális bankjainak. Meg vagyok arról győződve, hogy a bank sikeresen halad majd stratégiája megvalósításában, és a jövőben is legalább olyan eredményes lesz, mint eddig - mondta a leköszönő vezérigazgató.

A BB az állami tulajdonlás elmúlt másfél éve alatt rendkívül sikeres volt. A bank teljesítménye 2016-ban kiváló, és a 2017-es üzleti terv is jó alapot ad a további növekedéshez. Bízom abban, hogy köszönhetően a vezetőknek, valamint a tehetséges és motivált munkatársi gárdának a bank a vezérigazgató váltást követően is ezen az úton halad előre. Ebben hiszek, és ehhez személyesen is minden segítséget meg fogok adni - mondta el a tulajdonos képviseletében Bártfai-Mager Andrea kormánybiztos.