Tényleg a kamat a legfontosabb egy hitelszerződésnél?

A hitelkérelmeknél jelenleg az a legfontosabb szempont az ügyfeleknek, hogy futamidő végéig változatlan legyen a kamat - mondta a Napi.hu-nak Takáts Zsolt, a Raiffeisen Bank igazgatója, a kereskedelem- és agrárfinanszírozási terület vezetője.

- Az Exim-termékek legtöbbször támogatott forrást jelentenek a kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek mögé. Most, hogy a jegybanki kamatok mind Európában, mind Magyarországon történelmi mélyponton vannak, tudnak még versenyelőnyt kínálni a cégnek a refinanszírozott termékek?

- E termékeknek két nagy előnyük van: egyrészt a nominálisan alacsony kamatszint, másrészt, hogy a kamatszint rögzített az ügylet teljes futamideje alatt. Egy hosszabb ügylet esetén a cégek döntéshozói kamatemeléssel is számolnak, hiszen azt látják, hogy az USA-ban már megindult a kamatemelési ciklus, ami alól nem fogja tudni függetleníteni magát sem Európa, sem Magyarország. Ebből a szempontból verhetetlen a fix kamatok nyújtotta biztonság, ami a teljes futamidőn megadja a cégeknek az adósságszolgálat kiszámíthatóságának biztonságát. Összességében azt kell mondanom, hogy mindezek okán még a mostani történelmi mélypontot jelentő kamatszintek mellett is népszerűek a támogatott források.



Takáts Zsolt: egyedi ajánlatokkal várjuk az érdeklődő ügyfeleket

- Jók ezek a termékek a bankoknak is?

- Valóban van egyfajta nyomás a bankrendszeren, hogy a hitelezésnél a saját forrásait használja, ugyanakkor - és nem akarok más bankok nevében beszélni - nálunk, a Raiffeisen Bankban az ügyfél igénye az első. Így, ha ügyfelünknek előnyösebb az Exim kínálta konstrukció, akkor mi azt fogjuk nyújtani.

- Tavaly a Raiffeisen Bank volt az Eximbank legtöbb hitelt folyósító hitelintézeti partnere. Mennyire fontos ez az eredmény a banknak?

- A legtöbb hitelt folyósító partnernek járó díj a kereskedelmi bankoknak adható legfontosabb elismerés az Eximtől, így ez különösen közel áll a szívünkhöz. Örömteli az is, hogy ezzel a nagy volumenű hitelkihelyezéssel jelentősen hozzájárultunk a gazdaság egészének bővüléséhez, ahogy az is, hogy a díj elnyerése megerősíti, hogy a hazai vállalati szektor jelenlegi és jövőbeni exportőrei a Raiffeisen Bankhoz fordulnak a legszívesebben, amikor ezt a termékkört akarják igénybe venni.

A siker három tényezőn múlt: elsőként megemlíteném, hogy nagyon jól felépített, értékesítést támogató belső struktúráink vannak, így külön dedikált terület foglalkozik a kereskedelem- és az exportfinanszírozással. Másodjára érdemes kiemelni, hogy a Raiffeisen egyik fő erőssége az egyedi, testre szabott konstrukciók nyújtása, az a képességünk, hogy a hozzánk forduló partnereknek össze tudjuk válogatni az igényeiknek leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat. Így pedig, ha szükséges, közösen alkotunk egyedi struktúrákat. Végül, de nem utolsósorban hiszek benne, hogy a nap végén az a sok-sok évnyi kemény munka, amit beletettünk ebbe a termékkörbe és az ügyfélkapcsolatokba megmutatkozik sikereinkben is.

- Az Exim 2017-ben jelentős stratégiaváltáson megy keresztül. Ez hogyan érinti a banki partnereket, illetve azok ügyfeleit?

- Valóban jelentős változások vannak mind a stratégiában, mind a refinanszírozott termékpalettán. Szűk lenne az interjú kerete és nem is a mi tisztünk az új stratégiát részletesen ismertetni, amit azonban mégis kiemelnék, az a kis- és középvállalati fókusz. Ezen termékek legnagyobb volumenét az exportképes nagyvállalatok vették igénybe, míg most a kkv méretű cégek - amelyek gyakran még önállóan nem exportálnak - teljes spektrumú kiszolgálása kapott hangsúlyt. Ebbe beletartozik a versenyképességük javítását szolgáló beruházások finanszírozása és a forgóeszköz-finanszírozási igényük kielégítése is.

(A cikk a Raiffeisen Bank Zrt. támogatásával készült.)