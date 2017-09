Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tényleg pörög az építőipar

Az építőipar továbbra is rendhagyó viselkedést mutat több cégstatisztika szerint is, ezek közül a cégalapítási arány a legkirívóbb adat - adta hírül az Opten.

A cégalapítási többlet ugyan minimális, mivel 1022 cégalapítás mellett 1017 cégtörlés történt, de az országos tendenciákhoz viszonyítva ez kimagasló szektorszintű cégalapítási kedvet jelent - állapította meg Pertics Richárd, az Opten Kft. céginformációs igazgatója.

A pozitív képhez hozzájárul az alkalmazottak számának folyamatos emelkedése is. A nyári alkalmazotti létszám tartalmaz szezonalitási hatásokat, ugyanakkor a hosszabb távú trend is azt mutatja, hogy egyértelműen javul az ágazati foglalkoztatás. Méréseink szerint kisebb-nagyobb kilengésekkel ugyan, de 2012 szeptembere óta stabilan növekszik az ágazati alkalmazotti létszám. A kimutatott növekményben ugyanakkor a termelési felfutás mellett a szektor fehéredése is szerepet játszik - mondta az Opten szakértője.

Építőipari cégstatisztika 2017 nyarán Időszak Alkalmazott (ezer fő) Cégtörlés (db) Cégalapítás (db) Június 160,0 429 372 Július 162,7 307 299 Augusztus 164,4 281 351 Összesen - 1 017 1 022

Forrás: Opten

Az Opten cégfluktuációs Index (amely az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) nyári hónapokra vonatkozó értéke az építőiparban átlagosan 17 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a mutató Zala, Veszprém és Vas megyékben érte el a legalacsonyabb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.