Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Titkolóznak a kínai magyar óriásberuházásokról

Egyelőre nem épül citromsavgyár hazánkban, a több éve beharangozott kínai befektetéseknek nincs nyoma. A hat éve bejelentett szolnoki citromsavgyár felépítésével kapcsolatosan az MFB már "előrehaladott tárgyalásokat folytat a beruházóval".

Még sem Szolnokon, sem Kazincbarcikán nem épül citromsavgyár. A szolnoki gyár építéséről szóló megállapodást a kínai és a magyar miniszterelnök írta alá, a kazincbarcikait pedig a külgazdasági és külügyminisztériumban szignálták. Az utóbbihoz egymilliárd forintos kormánytámogatást ígértek.

Az első citromsavas kínai cég a China BBCA Group Corporation volt, amely a szolnoki ipari parkban építene citromsavgyárát. A 20 hektáros területre álmodott gyárról szóló megállapodást éppen hat éve írta alá a magyar és a kínai kormányfő - de úgy látszik ez is kevés volt a sikerhez. A beruházás becsült értéke 20 milliárd forint. A megvalósításra létrehozta a jelenleg 310 millió forintos alaptőkéjű BBCA Szolnok Biokémiai Zrt.-t a kínai tulajdonos a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) és a Szolnoki Ipari Park Kft.-vel közösen. A legutóbb napvilágot látott hírek szerint tavaly év végén vágták volna át a nemzetiszínű szalagokat, de az építkezésnek eddig nincs nyoma. A Szolnoki Ipari Park igazgatója, Andrási Imre többszöri megkeresésünk ellenére nem volt hajlandó információt közölni a tervezett beruházásról.

Majdnem három évvel ezelőtt jelentették be a kazincbarcikai citromsavgyár építésének tervét. Ott a szintén kínai RZBC Group Co. vállalatcsoport vállalkozna. A magyar alapanyagra épülő üzem 30 milliárdos beruházással készülne. Az RZBC a világ egyik legnagyobb citromsav termelője, a világtermelés 13 százalékát, Kína gyártásának 23 százalékát adja. Korábban azt ígérték, hogy a kazincbarcikai üzemből kerül majd ki a világtermelés 5 százaléka. A borsodi magyar-kínai üzem 165 ember foglalkoztatását ígérte és az éves kapacitása 100 ezer tonna lenne. Ahogy Szolnokon, úgy Kazincbarcikán is "kommunikációs zárlat" övezi a nagyberuházást: sem a polgármester, sem a jegyző nem szólalt meg lapunknak az ügyben.

Egyelőre rejtély, miért nem startolhatott egyik fejlesztés sem, pedig úgy tűnik, lenne igény a gyártmányra. Az élelmiszeriparban használatos citromsavból évente 3-4 százalékkal nő a kereslet, amit a kínaiak uniós gyártóbázisból akarnak kiszolgálni.

Reagált az MFB

Mindkét fejlesztésben érintett az MFB, amelynek sajtóosztályától szűkszavú közleményt kaptunk: "A Szolnokon tervezett citromsavgyár felépítésével kapcsolatosan a Magyar Fejlesztési Bank előrehaladott tárgyalásokat folytat a beruházó társasággal. Bízunk benne, hogy az MFB szerepvállalásával rövid időn belül megkezdődhet a projekt megvalósítása."