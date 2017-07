Titokban szenvednek a kereskedelmi láncok

Miközben egyre nyilvánvalóbban feszíti a munkaerőhiány a kereskedelmet, s szakképzett munkaerőt alig, vagy egyáltalán nem kapnak a kiskereskedelmi láncok, konkrétumokról, a betöltetlen munkahelyek számáról, és az elérhető bérekről nem szívesen nyilatkoznak - derül ki a 24.hu cikkéből.

Az Aldinál 250, a dm-nél 21 nyitott pozícióról adtak számot a lap megkeresésére, de többieknél is vannak létszámgondok. Folyamatosan keres munkaerőt a SPAR és az IKEA is betöltetlen pozíciókat említ a lapnak küldött válaszában. A munkaerőhiány az Auchant sem kerüli el - olvasható a portálon.

Régiónként eltérő mértékű hiánnyal szembesül a dm Kft., s a CBA is a szakképzett, megfelelő tudással rendelkező munkaerő hiányáról számolt be. Régiós különbségeket tapasztal a Lidl Magyarország, itt is folyamatosan keresnek és vesznek fel munkatársakat, s a Tescónál is állandóan maradnak nyitott pozíciók. A szakképzett munkaerő felvétele jelenti a nagyobb nehézséget, különösen Nyugat- és Közép-Magyarországon.

Az Auchan diákokkal és kölcsönzött munkaerővel próbálja áthidalni a hiányt, az Aldi néhány kivételtől eltekintve nem foglalkoztat sem diákmunkást sem kölcsönzött munkaerőt. A többi lánc nem osztotta meg a lappal a megoldási technikáit.

A fizetés részleteiről is csak szemérmesen nyilatkoztak. Az Auchannál az egyéni kompetenciákat és a szakmai tapasztalatot említették, mint meghatározó tényező, a dm az elmúlt évekbeli 40 százalékos bérnövekedést emelte ki. A CBA a franchise rendszerrel takarózott, mondván az egymástól gazdaságilag független vállalkozások saját hatáskörben döntenek a bérről. A különbözőképpen megadott jövedelmek miatt a válaszokat végül nem lehet összehasonlítani.

Amit viszont minden lánc hangsúlyozott, az a szakképzett munkaerő hiánya. Mellesleg a kereskedelemben sok pozícióban nincs is szükség szakképzettségre (a pénztárosnak sem), az eladóknak azonban kell a papír, ám mint kiderült, annak hiánya sokszor mégsem akadály.

