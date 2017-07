Tömeges ételmérgezés történt - lesz-e következménye?

Van kapcsolat?

A 150 milliárd forintos hazai közétkeztetési piacon taroló Hungast Holding Zrt. diadalmenete Bánki Erikkel, a Fidesz országgyűlési képviselőjével is kapcsolatban állhat sajtóhírek szerint. A kilenc regionális menzacéget irányító holding tulajdonosa ugyanis az S-Food Gastronomy Kft. (korábban S-Food Vagyonkezelő Kft.) Az Átlátszó cikke szerint a cég egyik tulajdonosa, György Tamás korábban tulajdonosa volt annak az Aquaplus Kft.-nek, amely több fideszes vezetésű településen is épített fürdőket, és amely alapítója volt az Aqua Holding Kft.-nek. Ez utóbbi cégben 2006 és 2010 között tulajdonos volt Bánki Erik is.