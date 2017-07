Tömeges ételmérgezés történt - lesz-e következménye?

Jogerős bírósági döntés mondja ki: tömeges ételmérgezés történt Óbudán. Az érintett menza működtetője, a Hungast Zrt. kezében lévő Gyermekmenza Kft. több menetben próbálta ennek ellenkezőjét bebizonyítani - sikertelenül. Kérdés, lesz-e az ítéletnek következménye?

Szakonyi Péter, 2017. július 13. csütörtök, 11:33

Ezekben a napokban kapják kézhez a peres felek a bíróság írásba foglalt ítéletét, amely kimondja, hogy valóban tömeges ételmérgezés történt tavaly Óbudán. Az érintett menzát üzemeltető cég, a Gyermekmenza Kft. - és tulajdonosa a Hungast Holding Zrt. - a végsőkig elment annak érdekében, hogy bebizonyítsa: nem történt ételmérgezés az óbudai id. Béres Józsefről elnevezett általános iskolában. Sikertelenül.

Az eset tavaly áprilisban történt. Óbudán 258 iskolás gyermek betegedett meg a menzán feltálalt ételek elfogyasztása után. Az elrendelt hatósági vizsgálat megállapította, hogy a Hungast érdekeltségi körébe tartozó Gyermekmenza Kft. konyháján olyan étel készült, amely nem volt kellően hőkezelve, magyarán félig nyers maradt. A menzacég nem nyugodott bele ebbe a hatósági határozatba, fellebbezett ellene.

Irány a fal

A határozatot másodfokon is megerősítették. Ezek után a Gyermekmenza Kft. mondhatni elment a falig - bírósághoz fordult. A Budapest Környéki Törvényszékhez benyújtott keresetében azt kérte, hogy helyezzék hatályon kívül az őket elmarasztaló hatósági határozatot, mert szerintük nem történt ételmérgezés.

A bíróság az elmúlt hét végén jogerősen elutasította a keresetet. Az ítélet jogerős, ami ellen fellebbezésnek helye nincs. Gyimesi Kinga, a bíróság sajtótitkára elmondta, hogy a peres felek (nyilván az ügy fontosságára való tekintettel) még a törvénykezési szünet kezdete előtt, azaz ezen a héten megkapják az írásba foglalt ítéletet.

Bontanak-e?

A Pest megyei Kormányhivataltól megtudtuk, hogy a tavaly kiszabott bírság összege 450 ezer forint, ami most már bizonyára behajtható. Nem túlzottan valószínű, hogy a Gyermekmenza Kft. azért küzdött mindeddig, az összes lehetséges jogi fórumokat megjárva, hogy ennek a nem túl nagy összegnek a befizetését elkerülje. (A cég 2016-os mérlege szerint árbevétele megközelítette a 600 millió forintot, adózás előtti eredménye pedig 41 millió volt.) A tét ennél sokkal nagyobb: a vállalat évi sok száz milliós óbudai szerződése.

A kérdés ezek után már csak az, hogy az óbudai önkormányzat szerződést bont-e a Gyermekmenza Kft.-vel. A III. kerületi önkormányzat a Magyar Nemzettel korábban közölte: megvárják a jogerős ítéletet, mielőtt döntenek. Az ügy végleges lezárása előtti szerződésbontás esetén ugyanis az önkormányzatnak kártérítési következményekkel kellene számolnia, és ez az összeg akár milliárdos nagyságrendű is lehet.

Leveleznek

Azt is megjegyezték, hogy az ételt szállító cég egy konzorcium tagja. Az önkormányzat ezzel áll szerződésben, így nem tudja vele önállóan felbontani a szerződést, csak a többi résztvevővel egyidejűleg. Ennek az lenne a következménye, hogy amíg nem állapodnak meg egy új szolgáltatóval - ami hosszú közbeszerzési eljárást jelentene -, addig az összes kerületi menzás gyermekétkeztetés veszélybe kerülne.

Megkeresésünkre az önkormányzatnál most azt mondták, hogy az ítélet tartalmát megismerve levélben tettek fel kérdéseket a Gyermekmenza Kft.-nek. Amint ezekre megkapják a választ, döntenek arról, mi legyen a sorsa a céggel kötött szerződésnek.

Nagyobb a tét

Az ételmérgezési per tétje egyébként vélhetően nem csupán az óbudai szerződés sorsa, hanem a cégcsoport országos terjeszkedésének folytatása. A kormány legújabb tervei között szerepel ugyanis az iskolai menzák piacának központosítása. A kiszivárgott hírek szerint azok a menzacégek nyerhetik majd el az állami megrendeléseket, amelyek a már ma is létező Nébih-minősítéseken jól szerepelnek.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly beszélt arról, hogy - a távfűtéshez és a hulladékkezeléshez hasonlóan - központosítják a menzapiacot is. A bejelentést követően nem történtek további fejlemények - csupán a Hungast cégfelvásárlásairól írt a sajtó. Előbb az Elamen Zrt.-t, majd a Sodexót vették meg - az utóbbi engedélyezi eljárása még folyamatban van a Gazdasági Versenyhivatalnál. Jelenleg az önkormányzatok jelentős része saját üzemeltetésű menzákat működtet az oktatási intézményekben.

Van kapcsolat?

A 150 milliárd forintos hazai közétkeztetési piacon taroló Hungast Holding Zrt. diadalmenete Bánki Erikkel, a Fidesz országgyűlési képviselőjével is kapcsolatban állhat sajtóhírek szerint. A kilenc regionális menzacéget irányító holding tulajdonosa ugyanis az S-Food Gastronomy Kft. (korábban S-Food Vagyonkezelő Kft.) Az Átlátszó cikke szerint a cég egyik tulajdonosa, György Tamás korábban tulajdonosa volt annak az Aquaplus Kft.-nek, amely több fideszes vezetésű településen is épített fürdőket, és amely alapítója volt az Aqua Holding Kft.-nek. Ez utóbbi cégben 2006 és 2010 között tulajdonos volt Bánki Erik is.