Tömegével zárják be fiókjaikat a takarékok

Már eddig is jelentős változásokat érzékelhettek a takarékszövetkezeti ügyfelek. Nagyon sok takarék neve tűnt eddig el, és tűnik el még idén a piacról, de az is látszik, hogy magukkal visznek számos fiókot is. Tucatjával zárnak be a kirendeltségek - írta az Azénpénzem.hu.

Domokos László, 2017. augusztus 28. hétfő, 09:49

Látványosan felpörgött a takarékszövetkezeti szektor átalakítása. A pénzintézetek a fiókbezárást általában összevonásnak nevezik. A Pillér Takarék még ennél is leleményesebben, az "elérhetőség változása" címszóval tette közzé, hogy az ügyfelek augusztusban többet nem látogathatják az újszentiváni, ruzsai, magyarcsanádi és királyhegyesi egységet - szedte össze a portál.

A Kelet takarékszövetkezet szintén augusztusban tett közzé értesítést 16 kirendeltség felszámolásáró. A B3 takarék idén tavasszal, illetve a nyáron becsukta egyik veszprémi és budaörsi fiókját. A Hungária nyáron két szekszárdi fiókját "vonta össze".

Mindezt azonban még nem minden. A Savaria szeptember 18-ától már nem nyit ki Gencsapátiban, Sorkifaludon, Vönöckön, Káldon és Hegyfaluban. Szeptember 19-ével a Boldva és Vidéke miskolci és sajókeresztúri jelenlétét csökkenti. A Szerencs és Környéke ugyanekkor csuk be öt fiókot. A Bükkalja Cserépváraljáról vonul ki.

Az Azúr takarék 2017. szeptember 30-tól zárja be Aszaló, Bodroghalom, Erdőbénye, Telkibánya, Tiszakarád, Zemplénagárd kirendeltségeit. Ugyanezen a napon csukja be a Centrál Takarék Szokolya, Őrhalom, Szügy, Hont, Patak, Dejtár, Endrefalva, Nagylóc, Varsány és Rimóc helyiségekben levő elérhetőségeit. A Szabolcs is ekkortól szünteti meg egységeit Gyulaházán, Papon és Tuzsérben. Az itt számlával rendelkezőket - mint ez másutt is általános - más településekre (Nyírmada, Ajak és Záhony) irányítják át. A Hajdú Pocsárról, Esztárról és Kismarjából távozik.

A Kisalföld Takarék Szövetkezet arról értesített ügyfeleit, hogy szeptember 30-tól Győrasszonyfa, Nyalka, Mórichida, Malomsok, valamint Felpéc helyiségekben levő betétgyűjtő pénztáraiban megszűnik az ügyfélkiszolgálás.

